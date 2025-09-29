Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sạt lở đồi ở vùng cao Đà Nẵng, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Mạnh Cường
29/09/2025 15:42 GMT+7

Sau đợt mưa lớn kéo dài, một vụ sạt lở đồi nghiêm trọng đã xảy ra tại xã vùng cao TP.Đà Nẵng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Lực lượng chức năng đã có mặt để sơ tán khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn.

Chiều 29.9, thiếu tá Hồ Quốc Tăng, Trưởng công an xã Sông Kôn (TP.Đà Nẵng), cho biết Công an xã vừa phối hợp với lực lượng phòng, chống thiên tai xã sơ tán khẩn cấp 7 hộ dân với 31 nhân khẩu đồng bào Cơ Tu ở khu dân cư thôn A Rớch (xã Sông Kôn), sau khi quả đồi bất ngờ sạt trượt nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 28.9, quả đồi ở taluy dương ngay khu dân cư thôn A Rớch bất ngờ sạt trượt, khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống, đe dọa sự an toàn của 7 hộ dân (với 31 nhân khẩu).

Đà Nẵng: Sạt lở đồi, sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân - Ảnh 1.

Đất đá tràn xuống nhà dân ở khu dân cư thôn A Rớch

ẢNH: NGỌC THƠM

Thiếu tá Hồ Quốc Tăng cho hay, tại hiện trường vụ sạt lở đất, có nhiều khối đất đá từ taluy dương chảy tràn xuống nhà ở người dân; rất may sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Sau khi sự hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn, lực lượng chức năng cũng đã triển khai các biện pháp cảnh báo, khắc phục hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

Đà Nẵng: Sạt lở đồi, sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xã có mặt di dời tài sản đến nơi an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Thiếu tá Hồ Quốc Tăng cũng cho hay, chiều tối 28.9, Công an xã Sông Kôn đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân được sơ tán tạm thời tại nhà văn hóa thôn, giúp các hộ ổn định sinh hoạt trong những ngày tới.

Hiện chính quyền xã Sông Kôn tiếp tục theo dõi tình hình, cảnh báo nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn do mưa lớn kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

