Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng ở xã vùng cao, di dời khẩn cấp các hộ dân

Mạnh Cường

29/09/2025 13:11 GMT+7

Chính quyền một xã vùng cao biên giới ở TP.Đà Nẵng đã phải di dời khẩn cấp 3 hộ dân vì sạt lở đất nghiêm trọng.

Sáng nay 29.9, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân. Hùng Sơn là xã mới thành lập, được sáp nhập từ 4 xã vùng cao sát khu vực biên giới Việt - Lào gồm Gary, Ch'um, Axan, Tr'Hy.

Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở đất - Ảnh 1.

Sạt lở đất nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Ga'nil

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Kỳ, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay 29.9 gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất sản xuất và công trình phụ, nhà bếp của 3 hộ dân Cơ Tu ở thôn Ga'nil (xã Hùng Sơn).

Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 130 m, chiều ngang hơn 160 m, gây nguy cơ mất an toàn về đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Ngay trong sáng nay, chính quyền xã huy động lực lượng xung kích, phối hợp người dân thôn Ga'nil hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người và di dời một số vật dụng cần thiết đến khu vực tạm trú an toàn.

Ngoài ra, chính quyền xã Hùng Sơn cử lực lượng kiểm tra hiện trường, phối hợp các hộ dân rào chắn, cảnh báo nguy hiểm; đồng thời, báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý, khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng này.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

