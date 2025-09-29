Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Đại úy công an lao ra dòng lũ lớn, cứu người dân đang bị cuốn trôi

Tuyến Phan
Tuyến Phan
29/09/2025 20:35 GMT+7

Phát hiện người dân bị lũ cuốn trôi, đại úy công an tại Phú Thọ không chút do dự, lao ra dòng nước đang chảy xiết để cứu nạn.

Chiều 29.9, trong quá trình hỗ trợ người dân trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập (Phú Thọ) phát hiện bà Trần Thị H. (43 tuổi, trú trên địa bàn) đang bị dòng nước lũ cuốn trôi tại khu Chùa 11.

Đại úy công an lao ra dòng lũ cứu người dân bị cuốn trôi ở Phú Thọ - Ảnh 1.

ẢNH: CACC

Ngay lập tức, đại úy Quỳnh không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ, cùng công an xã triển khai lực lượng ứng cứu người dân. Cùng lúc, Trung tâm y tế khu vực Yên Lập sử dụng xe chuyên dụng đưa bà H. đi cấp cứu.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, hiện bà H. đang được chăm sóc tích cực và sức khỏe đang dần ổn định.

Việc ứng cứu của Công an xã Yên Lập thể hiện tính kịp thời, bám cơ sở, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra trên địa bàn xã.

Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo từ 20 giờ tối nay, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy, đề nghị người dân khu vực hạ du sông Đà, sông Hồng chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản, không hoạt động ven sông trong thời gian xả lũ.

