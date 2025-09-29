Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Yêu cầu thủy điện ngừng xả nước, tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn

Mạnh Cường
29/09/2025 17:52 GMT+7

Sau khi yêu cầu thủy điện ngừng xả nước, lực lượng chức năng ở TP.Đà Nẵng tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi khi bơi qua sông về nhà từ 2 ngày trước.

Chiều nay 29.9, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng), cho biết thi thể anh Lường Vân Khánh (27 tuổi, ở thôn 3, xã Khâm Đức) bị nước lũ cuốn trôi trước đó 2 ngày đã được tìm thấy vào sáng nay.

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên khi yêu cầu thủy điện ngừng xả nước - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích anh Lường Vân Khánh trước đó

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 27.9, anh Lường Vân Khánh cùng 3 người khác đi làm về đã bơi qua sông Nước Mỹ. Nhóm 3 người đi cùng bơi qua bên kia sông an toàn, riêng anh Khánh bơi đến giữa dòng thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Khâm Đức cử lực lượng gần 20 người tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 28.9, chính quyền xã Khâm Đức tiếp tục huy động hàng chục người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân mất tích.

Ông Hồ Công Điểm cho hay, do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn cùng với việc thủy điện Đăk Mi 4 xả điều tiết lũ nước sông Nước Mỹ chảy xiết, khiến cho công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. 

Đến sáng nay 29.9, các lực lượng cứu nạn tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Ông Hồ Công Điểm cho biết, khi thời tiết thuận lợi, chính quyền địa phương đã phối hợp và yêu cầu thủy điện ngừng xả nước. Cùng với lượng nước lũ từ sông suối đổ về ít nên công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi hơn. 

Khi các lực lượng cứu nạn đi dọc bờ sông Nước Mỹ tìm kiếm thì phát hiện thi thể anh Khánh, cách hiện trường gặp nạn hơn 15 m.


