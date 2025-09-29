Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 5 ngày khi đi rừng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/09/2025 14:33 GMT+7

Thi thể người đàn ông mất tích trong rừng sau 5 ngày khi đi lấy mật ong đã được lực lượng chức năng ở TP.Đà Nẵng tìm thấy.

Chiều 29.9, một lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng) cho biết, thi thể ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, ở thôn 6, xã Thạnh Bình), người bị mất tích trong rừng nhiều ngày qua, đã được tìm thấy.  

Sáng cùng ngày, hàng chục người, gồm lực lượng chức năng và người dân, được huy động để vào rừng tiếp tục tìm kiếm ông Thoại. "Thi thể được tìm thấy vào khoảng 13 giờ chiều nay ngay trong rừng sâu. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", vị này nói.

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 5 ngày khi đi rừng - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm tung tích ông Ngô Minh Thoại

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 25.9, ông Ngô Minh Thoại cùng ông Phạm Hóa (ở cùng thôn 6, xã Thạnh Bình) đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Khi vào rừng, 2 người chia thành 2 hướng đi tìm ong, hẹn nhau ở lán trại trong rừng vào cuối buổi chiều để ra về.

Tuy nhiên, đến chiều 25.9, ông Thoại không quay lại lán trại để về nhà. Nghi ông Thoại có thể đã bị lạc trong rừng nên ông Hóa đã quay về báo lại cho gia đình và nhờ người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nhận thông tin, xã đã tổ chức lực lượng hơn 50 người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, từ chiều tối 27.9 đến chiều 28.9, thời tiết mưa rất to, không an toàn nên xã rút lực lượng về, chờ khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tìm 2 người mất tích trong mưa lớn

Đà Nẵng: Tìm 2 người mất tích trong mưa lớn

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã huy động hàng chục người, xuyên đêm tìm kiếm 2 người dân mất tích, trong đó có một thanh niên mất tích khi bơi qua sông để về nhà.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể mất tích mất tích khi đi rừng Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận