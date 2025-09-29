Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 5 ngày khi đi rừng

Chiều 29.9, một lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng) cho biết, thi thể ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, ở thôn 6, xã Thạnh Bình), người bị mất tích trong rừng nhiều ngày qua, đã được tìm thấy.

Sáng cùng ngày, hàng chục người, gồm lực lượng chức năng và người dân, được huy động để vào rừng tiếp tục tìm kiếm ông Thoại. "Thi thể được tìm thấy vào khoảng 13 giờ chiều nay ngay trong rừng sâu. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", vị này nói.

Các lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm tung tích ông Ngô Minh Thoại ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 25.9, ông Ngô Minh Thoại cùng ông Phạm Hóa (ở cùng thôn 6, xã Thạnh Bình) đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Khi vào rừng, 2 người chia thành 2 hướng đi tìm ong, hẹn nhau ở lán trại trong rừng vào cuối buổi chiều để ra về.

Tuy nhiên, đến chiều 25.9, ông Thoại không quay lại lán trại để về nhà. Nghi ông Thoại có thể đã bị lạc trong rừng nên ông Hóa đã quay về báo lại cho gia đình và nhờ người dân cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nhận thông tin, xã đã tổ chức lực lượng hơn 50 người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, từ chiều tối 27.9 đến chiều 28.9, thời tiết mưa rất to, không an toàn nên xã rút lực lượng về, chờ khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục tổ chức tìm kiếm.