Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Cả xóm dựng bếp nấu cơm cho bà con vùng lũ: 'Để không ai bị đói!'

Dương Lan - Phan Diệp
03/10/2025 05:30 GMT+7

Những ngày mưa lũ, người dân trong xóm ở Nghệ An và Thanh Hóa chung tay dựng bếp nấu cơm gửi bà con vùng cô lập, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Hình ảnh người dân chung tay nấu cơm được dân mạng chia sẻ bởi đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong mưa lũ.

"Nấu cơm để không ai bị đói"

Anh Lô Hồng Tượng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Đồng, Nghệ An cho hay tại xóm Kỳ Thịnh, bếp ăn được người dân dựng ngay giữa một ngã ba để nấu ăn cho bà con đang bị cô lập. Mỗi người một tay nấu thật nhanh để lực lượng quân đội, công an đưa tận tay cho những người đang gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 1.

Người dân dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Khu vực bếp ăn do mọi người dựng tạm là vị trí gần nhất vùng bị cô lập để nhanh chóng tiếp cận bà con ở đó. Cán bộ, đoàn viên và nhiều người dân trong xóm đã tập trung nấu những bữa cơm ngon, động viên bà con bị nước lũ bủa vây khắp nhà. Mỗi ngày, người dân nấu khoảng 200 phần cơm để không ai bị bỏ đói trong thời gian này.

"Khi thời tiết dần tốt hơn, một người dân trong xóm đã cho mượn nhà để mọi người có chỗ nấu nướng tươm tất, đầy đủ hơn. Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều đồng tình ủng hộ với cách động viên này", anh Tượng chia sẻ.

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 2.

Cả xóm cùng đoàn kết, nấu cơm hỗ trợ người khó khăn

ẢNH: NVCC

Nguyên liệu để nấu những phần cơm đặc biệt này do mọi người trong xóm cùng nhau quyên góp, từ gạo, trứng đến rau… Từng phần cơm được đóng hộp chỉn chu và giao cho lực lượng có thể tiếp cận vào bên trong để đảm bảo từng bữa ăn cho người dân.

"Ở chỗ này không có xuồng nên anh em đã thiết kế chiếc bè bằng tre sau đó đặt cơm lên trên và di chuyển vào bên trong. Hiện nước ở khu vực đó đã rút dần, bà con trú nạn trên đồi đã về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tôi thấy bà con rất đoàn kết, trong lúc hoạn nạn mới thấy những tấm lòng tương thân tương ái của bà con. Tôi mong mưa lũ chóng qua đi để cuộc sống lại trở lại bình thường với bà con", anh Tượng nói.

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 3.

Không khí đoàn kết của người dân xã Tiên Đồng những ngày mưa lũ

ẢNH: NVCC

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no"

Sáng 2.10, hàng chục chị em phụ nữ ở thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa tập trung tại nhà thuốc Học Lực để nấu 260 suất cơm tiếp tế cho những thôn lân cận đang còn bị nước lũ cô lập, mất điện không thể nấu nướng. Thanh Hóa những ngày là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Thôn Yên Quả 2 may mắn hơn các khu vực khác ở xã Thắng Lợi, nước lũ không ngập sâu. 

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 4.

Từng phần cơm được đóng hộp chỉn chu

ẢNH: NVCC

Thấy nhiều hộ dân xung quanh đang bị cô lập, mất điện không thể nấu nướng, phụ nữ thôn Yên Quả 2 bắt đầu nấu cơm hôm 30.9. Mọi người đóng góp theo khả năng, người góp tiền, người góp công xúm lại nấu các món đơn giản như thịt rang, lạc rang, trứng chiên, rau củ luộc để tặng người dân. Hai hôm đầu tiên, các chị em nấu được 200 suất cơm nhưng đến hôm thứ 3 đã tăng lên 260 suất.

Sau khi nấu cơm xong, mọi người bỏ vào hộp dùng xe máy, xe ô tô chở đến các khu vực còn ngập lụt để tặng bà con. Có nơi người đưa cơm sẽ trực tiếp lội đến từng nhà còn những nơi nước sâu không lội được thì gửi ở điểm tập kết nhờ người dân và chính quyền địa phương phân phát giúp.

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 5.

Chiếc bếp tạm ấm áp tình người những ngày mưa lũ

ẢNH: NVCC

Hiện tại, ở xã Thắng Lợi không còn mưa nhưng nước rút chậm, các họ bị cô lập chưa biết khi nào mới có điện. Vì thế, chị em thôn Yên Quả 2 sẽ tiếp tục nấu cơm trong những ngày tới.

Chiều 2.10, nhóm của chị Hậu mua thêm mì gói, sữa, nước lọc… để tặng người dân ở thôn Hạ Khẩu, xã Tế Nông, huyện Nông Cống cũ. Khu vực này hiện vẫn còn ngập sâu, nhưng không có xuồng nên phải tự chế vè bằng ván gỗ ra nhận thức ăn. Có người thì phải đi men theo đoạn đường ray cao ráo hơn 1 km để nhận đồ tiếp tế.

"Ngày thường, tôi làm các dịch vụ hoa tươi đám cưới. Lũ lụt về, khu vực của tôi may mắn ít chịu ảnh hưởng nên xem việc giúp đỡ bà con là trách nhiệm của mình, một nắm khi đói bằng 1 gói khi no. Các năm trước, tôi cũng từng tham gia nấu cơm gửi đến các vùng lũ Hà Tĩnh, Nghệ An…", chị Hậu chia sẻ.

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tiếp cận vùng bị cô lập ở xã Tiên Đồng, Nghệ An

ẢNH: NVCC

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 7.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vùng bị cô lập

ẢNH: NVCC

Cả xóm dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng cô lập để không ai đói - Ảnh 8.

Chị em thôn Yên Quả 2 nấu cơm tại nhà thuốc Học Lực, sáng 2.10

ẢNH: NVCC

 

Tin liên quan

Đại úy công an lao ra dòng lũ lớn, cứu người dân đang bị cuốn trôi

Đại úy công an lao ra dòng lũ lớn, cứu người dân đang bị cuốn trôi

Phát hiện người dân bị lũ cuốn trôi, đại úy công an tại Phú Thọ không chút do dự, lao ra dòng nước đang chảy xiết để cứu nạn.

Nước lũ dâng cao trong đêm, nhiều người Thanh Hóa lên mạng cầu cứu

Cư dân mạng 'rần rần' chuyển khoản về Mặt trận Tổ quốc VN ủng hộ bà con vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

Nấu cơm nấu cơm cho bà con vùng cô lập cả xóm nấu cơm Mưa lũ bà con vùng lũ Nghệ An vùng lũ Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận