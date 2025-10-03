Cả xóm dựng bếp nấu cơm cho bà con vùng lũ: 'Để không ai bị đói!'

Hình ảnh người dân chung tay nấu cơm được dân mạng chia sẻ bởi đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong mưa lũ.



"Nấu cơm để không ai bị đói"

Anh Lô Hồng Tượng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Đồng, Nghệ An cho hay tại xóm Kỳ Thịnh, bếp ăn được người dân dựng ngay giữa một ngã ba để nấu ăn cho bà con đang bị cô lập. Mỗi người một tay nấu thật nhanh để lực lượng quân đội, công an đưa tận tay cho những người đang gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Người dân dựng tạm bếp nấu cơm cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Khu vực bếp ăn do mọi người dựng tạm là vị trí gần nhất vùng bị cô lập để nhanh chóng tiếp cận bà con ở đó. Cán bộ, đoàn viên và nhiều người dân trong xóm đã tập trung nấu những bữa cơm ngon, động viên bà con bị nước lũ bủa vây khắp nhà. Mỗi ngày, người dân nấu khoảng 200 phần cơm để không ai bị bỏ đói trong thời gian này.

"Khi thời tiết dần tốt hơn, một người dân trong xóm đã cho mượn nhà để mọi người có chỗ nấu nướng tươm tất, đầy đủ hơn. Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều đồng tình ủng hộ với cách động viên này", anh Tượng chia sẻ.

Cả xóm cùng đoàn kết, nấu cơm hỗ trợ người khó khăn ẢNH: NVCC

Nguyên liệu để nấu những phần cơm đặc biệt này do mọi người trong xóm cùng nhau quyên góp, từ gạo, trứng đến rau… Từng phần cơm được đóng hộp chỉn chu và giao cho lực lượng có thể tiếp cận vào bên trong để đảm bảo từng bữa ăn cho người dân.

"Ở chỗ này không có xuồng nên anh em đã thiết kế chiếc bè bằng tre sau đó đặt cơm lên trên và di chuyển vào bên trong. Hiện nước ở khu vực đó đã rút dần, bà con trú nạn trên đồi đã về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tôi thấy bà con rất đoàn kết, trong lúc hoạn nạn mới thấy những tấm lòng tương thân tương ái của bà con. Tôi mong mưa lũ chóng qua đi để cuộc sống lại trở lại bình thường với bà con", anh Tượng nói.

Không khí đoàn kết của người dân xã Tiên Đồng những ngày mưa lũ ẢNH: NVCC

"Một nắm khi đói bằng một gói khi no"

Sáng 2.10, hàng chục chị em phụ nữ ở thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa tập trung tại nhà thuốc Học Lực để nấu 260 suất cơm tiếp tế cho những thôn lân cận đang còn bị nước lũ cô lập, mất điện không thể nấu nướng. Thanh Hóa những ngày là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Thôn Yên Quả 2 may mắn hơn các khu vực khác ở xã Thắng Lợi, nước lũ không ngập sâu.

Từng phần cơm được đóng hộp chỉn chu ẢNH: NVCC

Thấy nhiều hộ dân xung quanh đang bị cô lập, mất điện không thể nấu nướng, phụ nữ thôn Yên Quả 2 bắt đầu nấu cơm hôm 30.9. Mọi người đóng góp theo khả năng, người góp tiền, người góp công xúm lại nấu các món đơn giản như thịt rang, lạc rang, trứng chiên, rau củ luộc để tặng người dân. Hai hôm đầu tiên, các chị em nấu được 200 suất cơm nhưng đến hôm thứ 3 đã tăng lên 260 suất.

Sau khi nấu cơm xong, mọi người bỏ vào hộp dùng xe máy, xe ô tô chở đến các khu vực còn ngập lụt để tặng bà con. Có nơi người đưa cơm sẽ trực tiếp lội đến từng nhà còn những nơi nước sâu không lội được thì gửi ở điểm tập kết nhờ người dân và chính quyền địa phương phân phát giúp.

Chiếc bếp tạm ấm áp tình người những ngày mưa lũ ẢNH: NVCC

Hiện tại, ở xã Thắng Lợi không còn mưa nhưng nước rút chậm, các họ bị cô lập chưa biết khi nào mới có điện. Vì thế, chị em thôn Yên Quả 2 sẽ tiếp tục nấu cơm trong những ngày tới.

Chiều 2.10, nhóm của chị Hậu mua thêm mì gói, sữa, nước lọc… để tặng người dân ở thôn Hạ Khẩu, xã Tế Nông, huyện Nông Cống cũ. Khu vực này hiện vẫn còn ngập sâu, nhưng không có xuồng nên phải tự chế vè bằng ván gỗ ra nhận thức ăn. Có người thì phải đi men theo đoạn đường ray cao ráo hơn 1 km để nhận đồ tiếp tế.

"Ngày thường, tôi làm các dịch vụ hoa tươi đám cưới. Lũ lụt về, khu vực của tôi may mắn ít chịu ảnh hưởng nên xem việc giúp đỡ bà con là trách nhiệm của mình, một nắm khi đói bằng 1 gói khi no. Các năm trước, tôi cũng từng tham gia nấu cơm gửi đến các vùng lũ Hà Tĩnh, Nghệ An…", chị Hậu chia sẻ.

Lực lượng chức năng tiếp cận vùng bị cô lập ở xã Tiên Đồng, Nghệ An ẢNH: NVCC

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vùng bị cô lập ẢNH: NVCC