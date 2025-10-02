'Trôi hết rồi còn đâu!': người dân Thanh Hóa, Tuyên Quang bất lực sau mưa lũ

Những hình ảnh về tình hình mưa lũ được dân mạng chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ khắp mọi miền đất nước, mọi người hy vọng bà con vùng lũ bình an, sớm ổn định cuộc sống.



"Đồ đạc không còn thứ gì!"

Anh Hoàng Trọng Hùng (41 tuổi, ở xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho biết, sáng 2.10 nước đã rút nhưng bùn lầy bủa vây khắp nơi, cả gia đình đang tập trung dọn dẹp. Thời điểm mưa lũ ập đến, nước ở ngoài đường dâng khoảng 2 m, trong nhà ngập quá đầu người.

Nhà anh Hùng bị ngập nặng, nước dâng cao khi lũ về ẢNH: NVCC

Clip: Nước lũ khu vực Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hoá

"Trôi hết rồi còn đâu! 2 ngày liên tiếp lũ ập về khiến gia đình tôi không kịp xoay xở. Trận lũ đầu chưa kịp dọn dẹp xong trận thứ hai lại tiếp tục kéo đến, mỗi ngày một trận không tài nào ứng phó được. Đồ đạc dù có kê lên cao cũng bị nước cuốn trôi, quần áo, giày dép… đồ đạc không còn thứ gì", anh Hùng nói trong nước mắt.

Nỗi lo của anh Hùng và hàng xóm vẫn chưa dừng lại khi nghe tin bão số 11 xuất hiện. Anh có ý định chờ đến khi bão qua rồi mới dọn dẹp. Thời điểm nước lũ bắt đầu dâng cao, cả gia đình 5 người phải leo lên gác xếp, bị cô lập, không thể di chuyển đến nơi cao hơn.

Mưa lũ khiến gia đình anh Hùng bị thiệt hại nặng nề ẢNH: NVCC

"Sau đó không lâu, chúng tôi được di dời đến khu vực an toàn, ăn uống được người nhà mang cơm đến. 4 ngày qua chỗ tôi sống bị mất điện, mất nước, không thể sinh hoạt bình thường. Giờ tôi cũng chưa biết những ngày tới phải khắc phục, mua sắm như thế nào", người đàn ông chia sẻ.

Một người dân ở xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ nước đã rút trong đêm 30.9 nhưng để lại hậu quả nặng nề cho gia đình. Nhà chị bán nem chua, giò nên toàn bộ hàng hóa dự trữ đều đã hư hỏng, các thiết bị điện tử, tủ lạnh không hoạt động vì ngấm nước nhiều giờ liền.

"Những ngày qua chúng tôi được các đội tình nguyện hỗ trợ cơm hộp, ở đây cô lập cục bộ vì gần sông. Nhìn hàng hóa, đồ đạc bị hư hỏng, cuốn trôi tôi thấy rất xót xa", người phụ nữ bày tỏ.

"Mong bà con bình an khi mưa lũ"

Ở khu vực phường Hà Giang 2 (TP.Hà Giang cũ), tỉnh Tuyên Quang, anh Nguyễn Minh Hà (42 tuổi), cho biết nước bắt đầu rút dần từ đêm 1.10. Mấy ngày qua, nhà của anh Hà nước ngập lên hết tầng trệt và tầng 1. Ngay khi lũ rút bớt, cả nhà phải tranh thủ dọn dẹp lớp bùn non bám trên tường, trên sàn nhà… Hiện tại, 1 tầng trệt của căn nhà nước vẫn ngập lênh láng khoảng hơn 1 m. Tất cả các đồ đạc trong gia đình đều phải dọn dẹp, sơ tán hết nên cả nhà chỉ có thể ăn mì gói trong nồi, không có chén bát.

Anh Hà, ở khu vực Hà Giang dọn dẹp nhà khi nước đang rút bớt, ngày 2.10 ẢNH: NVCC

Anh Vũ Quốc Đại ở phường Yên Bái, Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ) cho biết khu vực này hiện nước vẫn ngập sâu trên các tuyến đường, người dân đang cố gắng cầm cự ở nhà.

"Nước bắt đầu lên từ tối 29.9 và đến chiều hôm qua có rút bớt. Nền nhà của tôi khá cao nên nước chỉ vào đến cửa, nhưng các nhà xung quanh thì ngập sâu hơn", anh Đại chia sẻ.

Tại một số khu vực khác trong địa bàn tỉnh Yên Bái cũ, trưa 2.10 nước đã rút khỏi đường, trời không mưa, mọi người đang bắt đầu dọn dẹp bùn non. Người dân ở đây cho biết đợt lũ năm nay nước lên chậm hơn so với năm ngoái và họ có thời gian và kinh nghiệm để dọn dẹp đồ đạc, không thiệt hại nhiều như năm ngoái.

Đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái nước vẫn ngập sâu, trưa ngày 2.10 ẢNH: NVCC

Trần Đại Cương (25 tuổi), chủ một điểm khai thác du lịch cộng đồng ở hồ Ghềnh Chè, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ năm nay khu vực của anh không bị ngập lụt sâu như năm ngoái.

Vốn có kinh nghiệm di chuyển trên sông, gia đình anh Cương từng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng đưa người bị mắc kẹt trong các đợt lũ. Chiều ngày 1.10, Cương cùng mọi người tìm kiếm một em bé bị nước cuốn trôi.

Anh Đại Cương hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm trẻ bị mất tích tối 1.10 ẢNH: NVCC

"Đến 3 giờ sáng, nước rút dần, chúng tôi đã tìm được bé nhưng không có phép màu nào. Chúng tôi hy vọng bà con, đặc biệt là các phụ huynh cẩn trọng và trông chừng con mình kỹ hơn khi lũ về", anh Cương nói.