Tuyên Quang thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Đến trưa 1.10, toàn tỉnh có 41 xã, phường bị ngập sâu từ 1 - 3 m, nhiều nơi trên 4 m.

Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang ngập trong biển nước ẢNH: ĐỖ TÚ

Thiệt hại về tài sản và tính mạng do trận lũ lịch sử này gây ra là vô cùng nặng nề. Tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường, xã Vị Xuyên, xã Chiêm Hóa... nhiều tuyến đường trung tâm biến thành biển nước, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Hàng loạt hộ dân phải khẩn cấp di tản, điện lực buộc phải ngắt điện để đảm bảo an toàn, khiến nhiều khu vực mất điện, mất nước sinh hoạt.

Các tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, công tác tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, địa phương đã ghi nhận 4.311 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại và 2.033 nhà bị cô lập.

Ngôi nhà của gia đình bà Đặng Thị Bình ở thôn 13, xã Nà Hang bị sụp xuống sông do mưa lũ ẢNH: ĐỖ TÚ

Không chỉ ngập lụt, mưa lớn còn gây sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tại xã Lũng Cú, trong ngày 1.10, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm bốn người trong một gia đình mất tích do đất đá tràn xuống vùi lấp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân địa phương được huy động, máy xúc, máy đào hoạt động liên tục, song đến nay chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn, một vụ sạt lở khác khiến anh Giàng Mí S. (sinh năm 1987) tử vong khi đi làm nương. Chính quyền xã Đồng Văn đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân về gia đình, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu để giúp thân nhân vượt qua khó khăn.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một cháu bé 13 tuổi ở thôn Lùng Càng, P.Hà Giang 2, trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị nước lũ cuốn đi. Dù các lực lượng đã khẩn trương có mặt để tìm kiếm, song mưa lớn và dòng chảy xiết khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Hiện các đơn vị vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra một điểm sạt lở tại thôn Vĩnh Thiện, xã Chiêm Hóa ẢNH: ĐỖ TÚ

Chiều 1.10, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Chiêm Hóa. Phó thủ tướng yêu cầu cần bám sát diễn biến lũ trên sông, chủ động việc di dời người, tài sản và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đánh cá, vớt củi trong nước lũ.

Đối với 912 hộ dân bị ngập nhà, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.