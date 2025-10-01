Bộ Công an tăng cường lực lượng tìm kiếm 4 người mất tích ở Tuyên Quang

Chiều 1.10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an đã lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Tuyên Quang.

Theo Bộ Công an, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra một số sự cố, tai nạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng công an tìm kiếm người bị nạn tại hiện trường vụ sạt lở

ẢNH: V.H

Trong đó, khoảng 9 giờ ngày 30.9, trận sạt lở đất tại thôn Má Lầu A (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) khiến 4 người mất tích. Công tác cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, trời vẫn mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét mới.

Sáng 1.10, dù trời mưa rất to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, song Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm người mất tích.

Do địa hình dốc núi, nền đất xốp và trơn trượt, lực lượng chức năng chưa thể vận chuyển máy xúc và các phương tiện hỗ trợ đến hiện trường. Công tác cứu hộ cứu nạn lúc này hoàn toàn dựa vào sức người.

Lực lượng cứu hộ phải chăng dây dẫn vào điểm sạt lở, mở lối cho dòng chảy để làm trôi bớt lượng đất đá bên trên. Đồng thời các cán bộ chiến sĩ phải dầm mình trong bùn đất, dùng tay bốc đá, xúc đất để tìm kiếm người bị nạn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, C07 đã thành lập đoàn công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc C07 và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Tuyên Quang.

4 người trong gia đình mất tích do sạt lở đất ở Tuyên Quang

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng C07, đề nghị các thành viên trong đoàn phải khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Tuyên Quang và các lực lượng chức năng. Đồng thời chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy, đảm bảo an toàn, đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.