Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức triển lãm quốc tế quy mô lớn

Sáng 7.7, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an (C07) tổ chức họp báo ra mắt Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh tại Việt Nam. Buổi họp báo do đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng C07, chủ trì.

Đại tá Nguyễn Minh Khương trả lời những thông tin liên quan đến triển lãm TRẦN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Minh Khương cho hay, triển lãm do C07 chủ trì, phối hợp với Công ty CP hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam và Công ty Messe Frankfurt (thuộc Tập đoàn Messe Frankfurt của Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, diễn ra từ ngày 19 - 21.7 tới, tại Cung văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội).

Triển lãm lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, sẽ có 411 gian hàng của hơn 350 đơn vị đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó, các đoàn khách quốc tế như: Cơ quan Quản lý PCCC và thảm họa Nhật Bản, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, Viện Kiểm định phương tiện PCCC Hàn Quốc, Hiệp hội Thiết bị chữa cháy quốc gia Nhật Bản, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga,… cũng tham dự triển lãm lần này.



Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu nhiều trang thiết bị hiện đại TRẦN CƯỜNG

Triển lãm sẽ giới thiệu 3 nhóm sản phẩm ngành hàng chính, như: công nghệ, kỹ thuật phương tiện PCCC và CNCH; công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn; tòa nhà và nhà thông minh.

Lãnh đạo C07 cho hay, triển lãm giới thiệu các sản phẩm hiện đại phục vụ công tác PCCC và CNCH cũng như sản phẩm bảo hộ, báo cháy thông minh, camera cảm biến phát hiện cháy… Trong đó, C07 sẽ trưng bày robot chữa cháy, thiết bị không người lái chữa cháy, là sản phẩm mà C07 phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu và phát triển.

Theo đại tá Khương, ở các khu vực cháy phức tạp hay những vụ cháy xảy ra ở nhà cao tầng thì robot và thiết bị bay không người lái sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Ngoài bắn đạn chữa cháy, qua hình ảnh, dữ liệu truyền về từ thiết bị bay, lực lượng chữa cháy sẽ đánh giá được mức độ, nắm được tình hình để triển khai các biện pháp chữa cháy hiệu quả.

Ngoài trưng bày, giới thiệu những sản phẩm hiện đại, tại triển lãm cũng có các gian hàng giới thiệu truyền thống, chiến công của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đó, tại triển lãm, C07 cũng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam tổ chức tọa đàm và diễn đàn chuyên ngành, hội thảo, đối thoại... Đặc biệt, sẽ có cuộc đối thoại giữa C07, đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC.

"Triển lãm cũng sẽ hướng dẫn các cách xử lý khi xảy ra cháy, trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sơ cấp cứu và thực hành kỹ năng chữa cháy, CNCH… rất bổ ích, mời toàn thể nhân dân đến tham quan triển lãm và trải nghiệm", đại tá Khương cho hay.