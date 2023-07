Hưng Yên: Đình chỉ công tác một cán bộ công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

Ngày 5.7, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Thế Huyện (38 tuổi, trú tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho biết, anh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối sau khi bị một cán bộ công an xã Hòa Phong đánh.

Theo lời kể của anh Huyện, ngày 2.7, một nhóm người (anh Huyện chưa nắm được danh tính) đến nhà anh chửi bới, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Lúc 14 giờ 30 phút ngày 3.7, anh Huyện ra trụ sở Công an xã Hòa Phong làm việc theo đề nghị của Ban công an xã.

Tại phòng làm việc của Trưởng công an xã, cán bộ công an hỏi anh Huyện về sự việc xảy ra ngày 2.7. Một lúc sau, một cán bộ công an mặc áo phông, đi dép tổ ong, quần màu xanh của ngành công an đi vào phòng hỏi anh Huyện qua sự việc này thì ai đúng ai sai. Anh Huyện nói mình không sai. Lúc này, vị cán bộ không hỏi nữa, mà dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Huyện.

Anh Huyện sau khi bị đánh, đi ra khỏi phòng Trưởng công an xã thì tiếp tục bị ghì cổ, đưa trở lại phòng CTV

"Khi bị đánh, tôi đã hô hoán là công an xã đánh người tại trụ sở, tôi có sai gì đâu, gọi tôi lên lấy lời khai, sự việc như thế nào thì tôi khai như vậy. Tôi chạy ra cửa thì một cán bộ công an khác đẩy vào, chốt cửa không cho ra ngoài. Sau đó, một người em họ của tôi đến công an xã, xông vào đẩy cửa nhiều lần thì cửa phòng bật ra rồi người em họ nói to công an xã đánh người", anh Huyện kể lại.

Khi cửa phòng mở, anh Huyện chạy ra ngoài thì lại bị cán bộ công an mặc thường phục kéo cổ anh, đẩy vào trong phòng. Đến khi gia đình anh Huyện và người dân kéo đến trụ sở công an xã, anh Huyện mới được ra ngoài. Khi PV Thanh Niên hỏi vị cán bộ công an đánh anh là ai, anh Huyện nói rằng cán bộ này tên là Núi, mới về công tác tại Công an xã Hòa Phong.

Thượng úy Tống Hồng Núi, cán bộ Công an xã Hòa Phong bị tố là đã hành hung anh Huyện CTV

Đến 16 giờ cùng ngày, anh Huyện đến trụ sở Công an TX.Mỹ Hào khai báo về việc bị cán bộ công an xã tên là Núi hành hung, đánh đập.

Khai báo xong, khoảng 19 giờ, anh Huyện được nhập viện, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên).

Hiện tại, mắt anh Huyện vẫn bị sưng, xương sống mũi bị rạn. Anh Huyện cam đoan những tố cáo của mình với Công an TX.Mỹ Hào và với PV Thanh Niên là đúng sự thật.

Anh Huyện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) với nhiều vết thương ở vùng mặt CTV

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc Công an tỉnh đã nhận được báo cáo. Chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với anh Tống Hồng Núi, cán bộ Công an xã Hòa Phong. Về nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết có liên quan, chúng tôi còn đang điều tra. Quan điểm của Công an tỉnh là sẽ xử lý nghiêm sai phạm nếu có", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thông tin với PV Thanh Niên chiều 5.7.