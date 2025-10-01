Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư: Bộ Công an đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng vệ mạng quốc gia

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/10/2025 10:34 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin; giao Bộ Công an đẩy nhanh xây dựng, vận hành hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung.

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Tổng Bí thư: Bộ Công an đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng vệ mạng quốc gia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin; đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng vệ mạng quốc gia

ẢNH: TTXVN

Tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến nguy hiểm

Thông báo cho biết, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thẳng thắn cho rằng, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của các cơ quan Trung ương và địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là công tác quản lý nhà nước vẫn theo lối mòn cũ, cách làm còn nhiều bất cập, tổ chức thực hiện còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp, hoạt động còn trùng dẫm nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với những hạn chế hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với 2 thách thức lớn.

Thách thức đầu tiên là các cuộc tấn công mạng không còn là hành vi tự phát, nhỏ lẻ mà đã được "công nghiệp hóa", trở thành các chiến dịch được đầu tư bài bản, có sử dụng trí tuệ nhân tạo, được tổ chức bởi các thế lực thù địch và tội phạm chuyên nghiệp, tinh vi, tấn công trên quy mô lớn.

Thứ hai, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra rất phức tạp, nhất là tán phát thông tin xấu độc, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước.

Các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều diễn biến nguy hiểm với các thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về kinh tế, nhức nhối trong dư luận người dân…

Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phải xử lý hài hòa mối quan hệ: an ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh.

Quán triệt "lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", Tổng Bí thư chỉ đạo, mọi nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm.

Tổng Bí thư đồng thời yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực quốc gia để làm chủ các công nghệ lõi, phát triển nền công nghiệp an ninh mạng "make in Vietnam" bền vững…

Khắc phục ngay lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin

Từ quan điểm nói trên, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như việc đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học giúp thế hệ trẻ có ý thức từ sớm về việc sử dụng không gian mạng an toàn.

Về hoàn thiện thể chế, Tổng Bí thư chỉ đạo trong năm 2025 phải tháo gỡ hết điểm nghẽn pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. Sửa đổi luật An ninh mạng, luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sắp tới…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Theo đó, các cấp ủy, bộ, ngành, địa phương phải rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp… coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại; khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ".

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay trong năm 2025, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chủ quản các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tổ chức đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý; gửi Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ để tổng hợp, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu cho toàn quốc. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 11.

Tổng Bí thư giao Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia và các tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư cũng giao Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên internet của các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với nhiệm vụ này, Tổng Bí thư yêu cầu phải hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11 tới.

