Tổng Bí thư: Hội nghị Trung ương 13 sẽ giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIV

Chiều 30.9, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Quang Minh, TP.Hà Nội.

Bí thư, chủ tịch tỉnh, thành sẽ không phải là người địa phương

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quang Minh, Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Thông tin với cử tri về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hiện cả hệ thống chính trị đang triển khai đại hội đảng các cấp, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Đến thời điểm này, các đảng bộ trong toàn quốc đều đã hoàn thành đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. 42 đảng bộ trực thuộc Trung ương cũng đang triển khai đại hội, trong tháng 10 sẽ hoàn thành.

Về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, các tiểu ban cũng đang tích cực chuẩn bị văn kiện với nhiều tư duy mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước.

"Trước đây chúng ta nói đến chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, nhưng bây giờ phải đặt vấn đề là chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước với yêu cầu tự chủ chiến lược, không để bị phụ thuộc trong bất kể hoàn cảnh nào", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng cho biết, công tác nhân sự Đại hội XIV cũng đang được chuẩn bị theo đúng kế hoạch. "Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10, có lẽ đầu tuần sau sẽ hoàn thành một bước công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, trong đó sẽ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương", Tổng Bí thư nêu rõ, nhấn mạnh công tác nhân sự được thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo quy trình, kế hoạch đề ra.

"Đây là công việc rất lớn, cả hệ thống chính trị, nhân dân cũng rất tích cực theo dõi, giám sát các hoạt động này", Tổng Bí thư nói thêm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết, điểm nổi bật là sắp hoàn thành chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương.

"Hiện nay cấp xã, cấp huyện cũng đã rất cơ bản, bây giờ còn lại là 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lần này cũng sẽ thực hiện không còn một bí thư nào là người địa phương", Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, chủ trương này các nhiệm kỳ trước đã thực hiện và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, vừa qua tiếp tục phải xử lý kỷ luật một số địa phương vì phần lớn những tỉnh, thành này có người đứng đầu là người địa phương.

Do đó, sắp tới sẽ mở rộng chủ trương "không phải người địa phương" với một số chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra… "Hiện nay đã thực hiện với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án TAND, viện trưởng viện KSND rồi, sắp tới sẽ mở rộng ra", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: GIA HÂN

Thu ngân sách năm 2025 khả năng vượt 30% năm trước

Về kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho hay, dự kiến năm 2025 sẽ đạt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao.

Tổng Bí thư cho biết, đến hôm nay 30.9, thu ngân sách đã đạt 2 triệu tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm trên phạm vi toàn quốc. "Khả năng còn 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục vượt khoảng 30% so với năm trước. Theo ước tính là có thể năm nay sẽ lần đầu tiên chúng ta thu ngân sách khoảng 2,2 triệu tỉ đồng, là một kết quả rất lớn", Tổng Bí thư thông tin.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, dù còn có nhiều khó khăn, việc sắp xếp bộ máy vẫn đang tiến hành, nhưng kết quả đạt được rất tích cực và khá toàn diện. Đây cũng là nền tảng để chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư khẳng định, quan điểm của Đảng, Nhà nước là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của phát triển. Nhân dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển mang lại. Không phải chờ đến khi đất nước giàu mạnh mới chăm lo đến nhân dân mà phải chăm lo đời sống nhân dân trong từng chính sách phát triển.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua đã triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân. "Nhà nước có được nguồn thu thì chính nguồn thu đó phải phục vụ lại cho đời sống của nhân dân, cải thiện đời sống của nhân dân. Đảng ta không có mục tiêu gì khác là nâng cao đời sống nhân dân. Chủ nghĩa xã hội thì không có mục tiêu gì khác là thỏa mãn các nhu cầu ngày càng cao của nhân dân", Tổng Bí thư khẳng định.