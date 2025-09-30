Cùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển quân đội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - kiên định - đột phá - phát triển", đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Phát biểu khai mạc đại hội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình hành động.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI 11 đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn nổi bật.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cạnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NGUYÊN QUANG

Dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.