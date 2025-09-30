Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Đình Huy
Đình Huy
30/09/2025 12:35 GMT+7

Sáng 30.9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển quân đội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. 

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - kiên định - đột phá - phát triển", đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Phát biểu khai mạc đại hội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình hành động.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI 11 đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn nổi bật.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Các đại biểu dự đại hội

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cạnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày đại hội

ẢNH: NGUYÊN QUANG

- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Tin liên quan

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, vừa có bài viết quan trọng, ghi nhận và đánh giá cao 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khám phá thêm chủ đề

Đảng bộ Quân đội Bộ Quốc phòng quân đội Tổng Bí thư Tô Lâm đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận