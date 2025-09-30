T.Ư sẽ bố trí thêm một số chức danh không phải là người địa phương

Sáng 30.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 449 đại biểu, đại diện hơn 156.000 đảng viên của Đảng bộ trong tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo đại hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại đại hội ẢNH: B.N

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp đột phá mà Bắc Ninh cần tập trung thực hiện. Trong đó, ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể; coi trọng công tác cán bộ, đánh giá đúng, bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngang tầm nhiệm vụ, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Một khi chúng ta xây dựng được đội ngũ đảng viên có phẩm chất và nhiệt huyết như thời kháng chiến ngày xưa, được đào tạo chính quy và chuyên nghiệp như thời hòa bình ngày nay thì nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành, khó khăn nào cũng có thể vượt qua", ông Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận.

Với đặc thù là tỉnh mới được hợp nhất từ 2 tỉnh, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Bắc Ninh hết sức lưu ý đề phòng và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tâm lý phân biệt cán bộ "tỉnh này, tỉnh kia".

Cần tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao "tính Đảng" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, cầu thị; đề cao kỷ cương, kỷ luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái, biến chất.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp xã không phải là người địa phương. T.Ư sẽ bố trí 100% bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương và sẽ tiếp tục triển khai chủ trương bố trí một số chức danh liên quan không phải là người địa phương. Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là tăng cường năng lực toàn diện cho cấp xã bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

"Trước mắt, hoàn thành việc sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn cho cấp xã và hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 15.10.2025 theo Kết luận của Bộ Chính trị", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu.

Với tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, ông Thái là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ quân đội, đã kinh qua giữ các chức vụ chỉ huy, lãnh đạo quản lý ở địa phương, quân khu và cơ quan T.Ư; có kinh nghiệm thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhanh chóng bắt tay vào công việc; phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.