Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh

Sáng 30.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 449 đại biểu, đại diện cho hơn 156.000 đảng viên của Đảng bộ trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt đại hội ẢNH: NG.THẮNG

Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Trong đó, thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm: bà Nguyễn Thị Hương (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy), ông Vương Quốc Tuấn (Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa I gồm 18 thành viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có 71 người.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông Nguyễn Văn Gấu sẽ nhận nhiệm vụ quan trọng khác, đồng thời đánh giá cao đóng góp của ông Nguyễn Văn Gấu trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đặt ra các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11-12%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 8.700 - 9.200 USD.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10%/năm. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 45%. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 đạt 375.700 tỉ đồng. Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý theo quy định đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98,5%...