Bố trí bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương hoàn thành trong tuần tới

Sáng 24.9, tại nhà Quốc hội, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã họp phiên trù bị. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, văn kiện Đại hội của Đảng bộ Quốc hội khi trình Bộ Chính trị được đánh giá là ngắn gọn, tập trung, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên trù bị đại hội ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Quốc hội tiếp tục quán triệt, phát huy những vấn đề được Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời thực hiện những nội dung được Bộ Chính trị góp ý để tới đây Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa, đã xuất sắc rồi phải xuất sắc hơn nữa".

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng là điều kiện tiên quyết để sự nghiệp cách mạng thắng lợi, để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Điểm lại việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp trong gần 1 năm qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn để triển khai các chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chỉ trong thời gian ngắn, từ 63 tỉnh, thành sắp xếp còn 34 tỉnh, thành; kết thúc 696 đơn vị cấp huyện và sáp nhập từ 10.035 xã chỉ còn 3.332 xã.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương sẽ được xử lý hoàn thành trong tuần này, tuần tới. "Chỉ còn khoảng 3 đơn vị nữa thôi, sẽ có việc luân chuyển, điều động dưới lên, trên xuống", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ là khâu "then chốt của then chốt". Chọn cán bộ phải là người có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức, phải nhiệt huyết với công việc, với sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, đại hội Đảng các cấp và ngay cả Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần này sẽ không bầu mà chỉ định nhân sự. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chỉ định cán bộ cũng phải chọn, rà soát hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra". Cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I sẽ khai mạc phiên trọng thể vào sáng mai 25.9 ẢNH: GIA HÂN

Tính toán giảm thời gian họp Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tính đảng trong Đảng bộ Quốc hội; phát huy dân chủ nhưng phải thống nhất, tập trung để thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng.

Ông đề nghị Đảng bộ, các cơ quan Quốc hội phải bám sát chương trình, trước mắt là trong năm nay, rồi chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

Dẫn kinh nghiệm Trung Quốc, với 2.500 đại biểu Quốc hội nhưng mỗi năm chỉ họp 1 kỳ và mỗi kỳ chỉ 3 - 7 ngày, Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Tới đây là chúng ta phải tính toán làm sao giảm thời gian họp Quốc hội, tăng thời gian họp các ủy ban, tăng thời gian họp Thường vụ Quốc hội để chất lượng xây dựng luật của chúng ta chính là ở cơ quan thẩm tra, ở Hội đồng Dân tộc và các ủy ban".