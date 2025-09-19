Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Lê Minh Ngân làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đình Huy
Đình Huy
19/09/2025 12:01 GMT+7

Sáng 19.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông Lê Minh Ngân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu, xem đây là vinh dự và trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu giao phó.

- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: BÁO NHÂN DÂN

Ông Ngân khẳng định tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu phát huy truyền thống 75 năm xây dựng Đảng bộ, 21 năm xây dựng và phát triển tỉnh; quyết tâm xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV.

Trước đó, tại phiên khai mạc chiều 18.9, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 47 người. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ông Lê Minh Ngân sinh ngày 5.10.1969, quê tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 6.2016 - tháng 1.2020, ông Ngân là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũ. Từ tháng 2.2020 - 2.2025, ông Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ TN-MT. 

Từ tháng 3 - 8.2025, ông Ngân là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đầu tháng 9.2025, ông Ngân được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó bí thư Lai Châu làm Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

Phó bí thư Lai Châu làm Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Xem thêm bình luận