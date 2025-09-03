Phó bí thư Lai Châu làm Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ ngày 3.9 đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà, Phó bí thư Thường trực Lai Châu ẢNH: LAICHAU.GOV

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê quán tại Xuân Trường, Nam Định (cũ). Ông có trình độ tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hà từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang (cũ).

Từ tháng 7 đến 12.2020, ông Hà là Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (cũ), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 12.2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (cũ).

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2023, ông Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong ngày 3.9, tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.