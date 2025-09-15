Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Công an bác bỏ tin giả liên quan vụ lộ dữ liệu tại CIC

Trần Cường
Trần Cường
15/09/2025 12:53 GMT+7

Những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm của công đồng đến vụ việc lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), nhiều người đã tung ra hàng loạt thông tin giả gây hoang mang dư luận và gây mất ổn định môi trường kinh doanh, xã hội.

Chiều 15.9, Bộ Công an phát cảnh báo về thông tin giả liên quan vụ lộ dữ liệu tại CIC.

Theo Bộ Công an, những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đến vụ việc tại Trung tâm CIC, nhiều người đã tung ra hàng loạt thông tin giả về việc "lộ dữ liệu" tại các cơ quan, tổ chức khác.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn và hội nhóm trao đổi trực tuyến, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế. Tuy nhiên một số người dùng thiếu cảnh giác tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết những tin giả về lộ dữ liệu trong thời điểm này đang khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên.

Các chuyên gia cho hay, tin giả trên không gian mạng không những gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo trực tuyến và gây mất ổn định môi trường kinh doanh, xã hội.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề nghị người dùng internet không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống và cần đối chiếu thông tin qua các kênh truyền thông chính thức trước khi chia sẻ.

Trước đó, ngày 11.9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã ghi nhận sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm CIC.

Kết quả ban đầu xác định, có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang được thống kê, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia CIC Lộ dữ liệu tại CIC hiệp hội an ninh mạng quốc gia Bộ Công an tin giả
