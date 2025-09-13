Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Sapo bác bỏ thông tin bị hacker rao bán dữ liệu khách hàng

Đan Thanh
Đan Thanh
13/09/2025 22:33 GMT+7

Tối 13.9, Công ty cổ phần công nghệ Sapo lên tiếng khẳng định, thông tin xuất hiện trên một số kênh cho rằng dữ liệu khách hàng của Sapo bị rao bán là sai sự thật.

Sapo bác bỏ thông tin bị hacker rao bán dữ liệu khách hàng- Ảnh 1.

Sapo bác bỏ thông tin bị hacker rao bán dữ liệu khách hàng

ẢNH: ĐAN THANH

Theo ông Hoàng Hạnh Phúc, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng và Bảo mật (Sapo): "Hệ thống Sapo được xây dựng với các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực quốc tế. Toàn bộ dữ liệu và thông tin khách hàng của Sapo vẫn đang được bảo vệ an toàn".

Hiện nay, trên không gian mạng tồn tại nhiều hình thức tung tin giả và lừa đảo tinh vi mạo danh dữ liệu để gây hoang mang. Sapo khuyến nghị khách hàng và đối tác nên tiếp nhận thông tin, liên hệ trực tiếp các kênh truyền thông chính thức của Sapo.

"Theo quy định hiện hành, mọi hành vi thu thập, sử dụng, trao đổi hay cung cấp trái phép thông tin, dữ liệu đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sapo sẽ tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ bảo mật thường xuyên, liên tục để bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản khách hàng", doanh nghiệp này khẳng định.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, từ giữa tháng 8 tới tháng 9, trên một diễn đàn dành cho tin tặc và các giao dịch phi pháp quốc tế xuất hiện tài khoản rao bán dữ liệu của các doanh nghiệp Việt. Trong đó, những bài đăng gần đây liên quan đến thông tin của Giao Hàng Nhanh (GHN) - công ty vận chuyển hàng và Sapo - đơn vị cung cấp dịch vụ website và thương mại điện tử tại Việt Nam.

Dữ liệu liên quan đến GHN là thông tin mua sắm đơn hàng, bao gồm tên người mua, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, chi tiết sản phẩm (chủng loại, tên, giá), mã vận đơn cũng như thời gian mua. 

"Tôi có hàng triệu thông tin, có thể bán toàn bộ hoặc chia ra theo từng gói. Giá cả có thể thương lượng, hãy liên hệ", thành viên rao bán dữ liệu khẳng định, tuy nhiên không nói rõ đây là thông tin rò rỉ hay có được nhờ thực thi hoạt động tấn công mạng.

Theo tài khoản này, dữ liệu Sapo được xác nhận do "rò rỉ", bao gồm dữ liệu mua sắm và thông tin khách hàng. 

Người rao bán tập tin của Sapo cũng chính là tài khoản bán dữ liệu GHN, đăng ký tham gia diễn đàn từ đầu tháng 8, không lâu trước khi đăng bài tìm người mua lần đầu tiên. 

Cả hai tập tin thử nghiệm (để chứng thực lời nói của người bán) đều được đặt tên bằng các ký tự tượng hình. Mỗi tập tin đều có vài chục lượt tải về, tuy nhiên không có ai bình luận trong chủ đề của người đăng.

