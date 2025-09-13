Hacker rao bán dữ liệu của Giao Hàng Nhanh, Sapo

Từ giữa tháng 8 tới tháng 9, trên một diễn đàn dành cho tin tặc và các giao dịch phi pháp quốc tế xuất hiện tài khoản rao bán dữ liệu của các doanh nghiệp Việt, trong đó những bài đăng gần đây liên quan đến thông tin của Giao Hàng Nhanh (GHN) - công ty vận chuyển hàng và Sapo - đơn vị cung cấp dịch vụ website và thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo tài khoản này, dữ liệu liên quan đến GHN là thông tin mua sắm đơn hàng, bao gồm tên người mua, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, chi tiết sản phẩm (chủng loại, tên, giá), mã vận đơn cũng như thời gian mua. "Tôi có hàng triệu thông tin, có thể bán toàn bộ hoặc chia ra theo từng gói. Giá cả có thể thương lượng, hãy liên hệ", thành viên rao bán dữ liệu khẳng định, tuy nhiên không nói rõ đây là thông tin rò rỉ hay có được nhờ thực thi hoạt động tấn công mạng.

Tin tặc rao bán dữ liệu của 2 doanh nghiệp tại Việt Nam trên diễn đàn "đen" Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, dữ liệu Sapo được xác nhận do "rò rỉ", bao gồm dữ liệu mua sắm và thông tin khách hàng. Người rao bán tập tin của Sapo cũng chính là tài khoản bán dữ liệu GHN, đăng ký tham gia diễn đàn từ đầu tháng 8, không lâu trước khi đăng bài tìm người mua lần đầu tiên. Cả hai tập tin thử nghiệm (để chứng thực lời nói của người bán) đều được đặt tên bằng các ký tự tượng hình. Mỗi tập tin đều có vài chục lượt tải về, tuy nhiên không có ai bình luận trong chủ đề của người đăng.

Hiện tại, các bên liên quan đều chưa lên tiếng về vụ việc và cũng chưa thể xác định được tính chính xác của các dữ liệu bị rao bán trên diễn đàn kể trên.

Những năm gần đây, nhiều vụ rao bán dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp Việt liên tiếp bị phát hiện trên các diễn đàn "đen", nơi hacker trao đổi và mua bán thông tin, cung cấp dịch vụ tấn công. Dữ liệu được xem là một "nguồn tài nguyên mới" trong thời đại số, do vậy cũng trở thành mặt hàng được săn đón trong giới tin tặc. Thông tin sau khi được mua về có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau như lên kịch bản lừa đảo, tống tiền, theo dõi để đánh cắp thêm các dữ liệu cá nhân quan trọng khác...

Tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an nhận định không gian mạng đã trở thành mặt trận chiến lược mới, các hệ thống thông tin trọng yếu, dữ liệu cá nhân, nền tảng số của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ rất lớn: bị tấn công và thao túng thông tin. Trong đó, các chiến dịch tấn công mạng có chủ đích được thực hiện bài bản, đặc biệt nhiều vụ việc khai thác các lỗ hổng chưa được công bố.

Trong một sự kiện về bảo mật diễn ra tháng 5.2025 tại TP.HCM, thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết mỗi năm có hàng chục nghìn hệ thống thông tin trọng yếu tại Việt Nam bị tấn công, đánh cắp dữ liệu, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và an ninh quốc gia. Thực tế từ đầu năm 2024 tới nay đã xảy ra nhiều vụ tin tặc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin trong nước.