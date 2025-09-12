Các chuyên gia trấn an người dùng sau sự cố dữ liệu với CIC

Sự cố tại CIC ngày 10 và 11.9 liên quan đến Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) khiến nhiều người lo lắng đến mức ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng. Không ít người dùng lan truyền thông tin phải khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn - đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. "Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày", ông Sơn khuyến cáo.

Vụ việc của CIC có thể không gây tác hại trực tiếp tới người dùng nhưng rất dễ trở thành lý do để kẻ gian tạo các kịch bản lừa đảo Ảnh: AI

Bên cạnh đó, NCA cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý, các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

Trao đổi với Thanh Niên, giám đốc công nghệ của một công ty tài chính tại Hà Nội cho biết hiện nay ngân hàng và các tổ chức tài chính đều cung cấp cho người dùng các công cụ cần thiết (như ứng dụng, web...) để theo dõi thông tin cũng như thông báo khi có giao dịch về tài khoản của mình. Ngoài ra một số ngân hàng còn cho phép người dùng quản lý, thay đổi giới hạn của hạn mức giao dịch ngay trên ứng dụng ở thiết bị thông minh mà không cần phải ra quầy giao dịch. Do đó, người dùng cần tận dụng tối đa các công cụ này để kiểm soát tài sản, tránh phát sinh các giao dịch ngoài mong muốn.

"Nếu nghi ngờ thông tin thẻ đã bị lộ thì việc đầu tiên người dùng cần làm là gọi lên tổng đài yêu cầu ngân hàng khóa thẻ ngay lập tức, sau đó tiến hành tra soát giao dịch để kiểm tra. Trường hợp thông tin thẻ đã bị lộ, nên đóng thẻ đó lại không sử dụng nữa", vị chuyên gia nói.

Cũng theo các chuyên gia công nghệ từ NCA, người dùng cũng không nên chia sẻ, phát tán thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu bị lộ vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Nên làm gì khi Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hack?

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, cho biết các cá nhân có thể thực hiện ngay việc đơn giản nhất là thay đổi mật khẩu, thực hiện xác thực bảo mật 2 lớp (đối với người chưa thực hiện). Song song đó, tất cả những người từng có giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là khách hàng từng vay vốn thì nên cảnh giác với các kịch bản liên quan đến tài khoản ngân hàng, tình hình tín dụng như đang vay nợ ngân hàng nào vì có thể kẻ xấu sẽ hù dọa đến việc khách hàng bị rơi vào trường hợp nợ xấu, sẽ bị chuyển sang cơ quan điều tra.

Còn theo ông Ngô Minh Hiếu - người sáng lập của dự án Chống Lừa Đảo, ngân hàng không gửi thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC), OTP, mật khẩu của khách hàng lên CIC, nên giao dịch và thông tin thẻ tín dụng của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng từ sự cố này.

Trước đó, vào chiều 11.9.2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cũng đã có thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Theo đó, kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.