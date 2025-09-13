Các ngân hàng đồng loạt thông tin liên quan sự cố tại CIC

Liên quan sự cố Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), Vietcombank cho rằng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của Vietcombank hoạt động an toàn và hoàn toàn độc lập với hệ thống của CIC. Ngân hàng đã và đang áp dụng các biện pháp bảo mật đa lớp nghiêm ngặt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Hoạt động cung cấp dịch vụ của Vietcombank hiện đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định. Còn VietinBank cũng cho rằng không đưa vào hệ thống CIC các thông tin số dư và giao dịch tiền gửi, số thẻ, mã bảo mật (CVV/CVC) hay thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử. VietinBank luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

CIC không thu thập thông tin tiền gửi, tài khoản của khách hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, theo quy định, BIDV không cung cấp cho CIC các thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Vì vậy, giao dịch thẻ tín dụng và ngân hàng điện tử của khách tại BIDV không bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố tại CIC. BIDV cũng cho hay, hệ thống công nghệ thông tin của BIDV độc lập với hệ thống công nghệ thông tin của CIC và hiện đang hoạt động bình thường. BIDV thường xuyên tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng các thông tin này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Một số hình thức lừa đảo có thể bao gồm: gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP…

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

BIDV nhận định tội phạm mạng có thể lợi dụng thông tin về sự cố để mạo danh ngân hàng, CIC, cơ quan công an… nhằm lừa đảo khách hàng. Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank khuyến nghị khách hàng tuyệt đối cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh ngân hàng, CIC, cơ quan công an…; không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, PIN; mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào; không nhấn vào đường link trong tin nhắn/email. Không gửi đường link tới khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cài đặt phần mềm. Thường xuyên theo dõi lịch sử giao dịch, số dư, kích hoạt dịch vụ cảnh báo số dư trên Digibank (OTT alert) để kịp thời phát hiện các bất thường. Không nhấp vào các đường link lạ và không tải xuống các tệp đính kèm không rõ nguồn gốc...