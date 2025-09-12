Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng cảnh báo khách hàng cẩn trọng với phương thức lừa đảo mới

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/09/2025 19:10 GMT+7

Các ngân hàng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những chiêu lừa đảo mới.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) lưu ý khách hàng cẩn trọng với các phương thức lừa đảo mới. Hiện nay, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và phức tạp. Theo đó, kẻ xấu giả danh ngân hàng, cơ quan công an để gọi điện, gửi tin nhắn, email; hoặc sử dụng thông tin cá nhân chính xác để tạo độ tin cậy cao nhằm lừa đảo. Chúng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tiền để "xác minh". Hay thông báo tài khoản có rủi ro tín dụng cần xử lý khẩn cấp, cũng như hình thức lừa yêu cầu xác minh thông tin để tránh khóa tài khoản. Kẻ gian còn đe dọa pháp lý với tội danh "rửa tiền" hoặc "vi phạm tín dụng"; quảng cáo xóa nợ, vay nhanh lãi suất 0% nhằm vào sinh viên, công nhân.

Ngân hàng cảnh báo khách hàng cẩn trọng với phương thức lừa đảo mới- Ảnh 1.

Ngân hàng cảnh báo những chiêu lừa đảo mới

ẢNH: NGỌC THẠCH

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa khuyến cáo người dân bảo vệ tài sản. Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Bên cạnh đó, BVBank khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC, OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email; không truy cập vào các đường dẫn (link) lạ trong SMS, email, Zalo, Messenger hay các ứng dụng khác; không tải xuống các tệp tin có định dạng *.apk hoặc các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khách hàng nên cẩn trọng và kiểm chứng thông tin trước các tin nhắn, cuộc gọi, email, tin nhắn OTP… đáng ngờ hoặc chứa các đường link lạ. Thường xuyên thay đổi mã PIN, mật khẩu đăng nhập e-banking, đăng xuất khỏi tài khoản ebanking ngay khi hoàn thành phiên giao dịch. Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch để phát hiện kịp thời các bất thường. Theo dõi các khuyến cáo từ ngân hàng và cơ quan chức năng qua kênh chính thống. Khi nhận được cuộc gọi đòi nợ, thông báo phong tỏa tài khoản, yêu cầu chuyển tiền, hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo.

Còn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin bảo mật (mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV, sinh trắc học) cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập, không quét các đường link, QR code, ứng dụng không rõ nguồn gốc; luôn kiểm tra và xác minh thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng (website, ứng dụng, tổng đài). Chủ động bảo vệ tài khoản như đổi mật khẩu định kỳ, bật cảnh báo biến động số dư, giới hạn hạn mức chuyển tiền. Cảnh giác trước các lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, việc làm ở nước ngoài để tránh rơi vào "bẫy lừa xuyên biên giới". Đồng thời khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, liên hệ ngay tổng đài ngân hàng, cơ quan công an.

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

Chiều 12.9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông tin chính thức liên quan đến sự cố của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Theo đó, NHNN cho rằng thông tin CIC thu thập không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

