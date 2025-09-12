Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/09/2025 16:10 GMT+7

Chiều 12.9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông tin chính thức liên quan đến sự cố của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Theo đó, NHNN cho rằng thông tin CIC thu thập không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC, NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm… - Ảnh 1.

CIC chỉ cung cấp các thông tin tín dụng

ẢNH: NGỌC THẮNG

NHNN đã thường xuyên yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NHNN khuyến cáo khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Nên làm gì khi Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hack?

Tin liên quan

CIC quản lý dữ liệu thông tin trên 45,6 triệu khách hàng vay

CIC quản lý dữ liệu thông tin trên 45,6 triệu khách hàng vay

Trong năm 2020, độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện so với năm 2019, tăng hơn 2,9 triệu khách hàng vay.

Khám phá thêm chủ đề

CIC tín dụng Tiết kiệm Ngân hàng Nhà nước Thanh toán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận