Thời sự

Bộ Công an hướng dẫn đổi biển số vàng sang biển số trắng

Trần Cường
Trần Cường
09/09/2025 18:22 GMT+7

Hiện nhiều người có nhu cầu đổi biển số xe ô tô từ nền vàng sang nền trắng vì không còn chạy hợp đồng kinh doanh dịch vụ nữa, nhưng không biết có đổi được không và đổi như thế nào. Bộ Công an đã có hướng dẫn chi tiết vấn đề này.

Theo Bộ Công an, căn cứ khoản 3 điều 18 Thông tư số 79/2024/TT-BCA (Thông tư 79) ngày 15.11.2024 quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen thì có thể làm thủ tục đổi sang biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen.

Hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Thành phần hồ sơ gồm giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe; chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).

Hướng dẫn đổi biển số vàng sang biển số trắng theo quy định của Bộ Công an - Ảnh 1.

Nếu không còn kinh doanh dịch vụ, người dân có thể đổi biển số ô tô từ nền vàng sang nền trắng

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Xe cải tạo thay đổi tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm chứng nhận nguồn gốc, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu của tổng thành máy hoặc tổng thành khung đó theo quy định. 

Trường hợp tổng thành máy, tổng thành khung không cùng kiểu loại thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo theo quy định.

Xe cải tạo thay tổng thành máy của xe đã đăng ký thì phải có chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số của xe có tổng thành đó.

Xe cải tạo thay đổi kiểu loại xe thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo theo quy định.

Trường hợp đổi biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, phải có thêm văn bản thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc văn bản thu hồi phù hiệu, biển hiệu.

Đối với trường hợp chủ xe có nhu cầu đổi chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi đăng ký của cơ quan đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì phải có thêm giấy xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX14 ban hành kèm theo Thông tư 79.

Thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe, nộp hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp xe cải tạo, thay đổi màu sơn, chủ xe phải mang xe đến để kiểm tra.

Hướng dẫn đổi biển số vàng sang biển số trắng theo quy định của Bộ Công an - Ảnh 2.

Trường hợp xe cải tạo, thay đổi màu sơn, chủ xe phải mang xe đến để kiểm tra

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó).

Trường hợp đổi biển số xe từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số xe định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số xe định danh).

Đối với trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe khi chủ xe thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi của cơ quan đăng ký xe đã cấp chứng nhận đăng ký xe đó thì chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và đơn đề nghị xác nhận hồ sơ xe theo mẫu ĐKX13 ban hành kèm theo Thông tư 79 cho cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để được cấp giấy xác nhận hồ sơ xe.

Tiếp đó, chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp giấy xác nhận hồ sơ xe cho cơ quan đăng ký xe tại địa chỉ mới để đổi chứng nhận đăng ký xe.

