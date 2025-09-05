Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sẽ giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe

Chí Tâm
05/09/2025 08:49 GMT+7

Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe, đồng thời tích hợp kết quả đăng ký trực tuyến lên ứng dụng VNelD để dễ dàng tra cứu.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ô tô, xe máy và các dịch vụ hành chính liên quan ngày càng tăng, việc cải cách thủ tục để giảm phiền hà cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Ngày 3.9.2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg (Quyết định 1891), phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Trong đó có nhiều điểm mới liên quan đến phí, lệ phí đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quyết định phê duyệt giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe. Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục đăng ký xe lần đầu trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu; thủ tục đổi và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe qua dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp đều được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNelD của cá nhân.

Thủ tướng phê duyệt phương án giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe

Đồng thời, mức phí, lệ phí đăng ký xe cũng được giảm 30% so với mức hiện hành đang áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Không chỉ vậy, việc đăng ký xe tạm thời, dù thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến, trực tuyến một phần hay trực tiếp, cũng được áp dụng chính sách giảm 30% phí, lệ phí đăng ký. Nhờ đó, chi phí lăn bánh ô tô dự kiến sẽ giảm phần nào so với trước đây, tạo thêm động lực khuyến khích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký xe.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý

Giảm thời gian cấp, cấp lại, đổi GPLX

Ngoài ra, Quyết định 1891 cũng quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe (GPLX). 

Thời gian cấp mới giấy phép lái xe giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày (rút ngắn 2,5 ngày); thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 3,5 ngày (rút ngắn 1,5 ngày); cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống còn 3,5 ngày (rút ngắn 1,5 ngày). Việc này giúp người dân rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng.

Thời gian cấp, đổi bằng lái xe được rút ngắn

Có thể thấy, Quyết định 1891/QĐ-TTg là bước đi quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, vận tải. Việc giảm phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe và bỏ các thủ tục rườm rà không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

