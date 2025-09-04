Lưu ý vị trí cấm quay đầu ô tô dù không có biển báo

Quay đầu xe ở những nơi cấm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, thậm chí gây ra tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp tài xế cố tình, sẵn sàng quay đầu ô tô ở những vị trí không được phép để tiết kiệm thời gian, tránh đi quãng đường xa. Hành động này dễ dẫn đến những vụ va chạm đáng tiếc xảy ra.

Tài xế "vô tư" quay đầu xe và đi ngược chiều trên cao tốc ẢNH: TN

Hiện nay, nhiều tài xế chỉ dựa vào biển báo để nhận biết những vị trí cấm quay đầu ô tô. Nhóm biển cấm quay đầu trong hệ thống báo hiệu đường bộ quy định rõ các vị trí cấm quay đầu xe, trong đó có biển cấm chung cho mọi loại phương tiện, biển chỉ cấm ô tô quay đầu hoặc biển cấm rẽ trái kết hợp cấm quay đầu...

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có biển báo cắm tại vị trí cần cấm. Trên thực tế, nhiều đoạn đường không có biển nhưng người lái vẫn bị cấm quay đầu. Đây là điểm nhiều tài xế dễ mắc sai lầm, bởi lầm tưởng rằng chỉ cần không có biển báo nghĩa là có thể quay đầu. Pháp luật đã quy định cụ thể những nơi bị cấm quay đầu và việc không nắm rõ các quy định này khiến người lái đối mặt với mức xử phạt khá nặng.

Có biển cấm nhưng vẫn cố tình quay đầu, tài xế sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 168 ẢNH: TN

Căn cứ theo khoản 4, điều 15, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có nêu: tài xế không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường; trên cầu; đầu cầu; gầm cầu vượt; ngầm; tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; đường hẹp; đường dốc; đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất; trên đường cao tốc; trong hầm đường bộ; trên đường một chiều trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Đây là những quy định mang tính bắt buộc, áp dụng cho mọi trường hợp dù tại vị trí đó có biển báo hay không.

Có thể lấy ví dụ cụ thể ở một số tuyến cầu hẹp hoặc đoạn đường cong gắt với tầm nhìn bị che khuất. Việc quay đầu trong điều kiện này khiến xe đối diện bất ngờ, không kịp xử lý, nguy cơ xảy ra va chạm trực diện rất cao. Tương tự, trên đường một chiều hoặc trong hầm đường bộ, việc quay đầu đồng nghĩa chặn dòng phương tiện đang lưu thông theo hướng bắt buộc, tạo ra tình huống hỗn loạn, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Hành vi quay đầu ô tô ở những nơi không đúng quy định, gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX ẢNH: V.P

Ô tô quay đầu không đúng quy định bị phạt thế nào?

Để răn đe, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã quy định mức xử phạt chi tiết đối với hành vi quay đầu ô tô trái phép.

Theo điểm i, khoản 4, điều 6, Nghị định 168 quy định: "Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường; trên cầu; đầu cầu; gầm cầu vượt; ngầm; tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; đường hẹp; đường dốc; đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất; trên đường một chiều; trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời hoặc tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe" sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Với lỗi "quay đầu xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông" sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Quy định được nêu rõ tại điểm k, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Ngoài ra, lỗi này tài xế còn bị trừ 2 điểm bằng lái xe.

Trong trường hợp quay đầu xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 10, điều 6, Nghị định 168. Lỗi này còn bị trừ thêm 10 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Nặng nhất, hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng. Mức xử phạt được quy định theo điểm đ, khoản 11, điều 6. Lỗi này bị trừ 10 điểm GPLX tương tự lỗi quay đầu xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông.

Có thể thấy, chế tài xử phạt hiện nay đối với hành vi quay đầu ô tô không đúng nơi quy định rất nghiêm khắc. Việc tăng mức phạt tiền, kết hợp với hình thức trừ điểm giấy phép lái xe không chỉ mang tính răn đe mà còn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tài xế.