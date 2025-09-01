Tài xế thường mắc lỗi phạt nguội nào trong dịp nghỉ lễ?

Năm nay, lịch nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài lên đến 4 ngày đối với phần lớn người lao động, công nhân viên chức nên nhiều gia đình tranh thủ thời gian này để đi du lịch, dã ngoại. Khi mật độ phương tiện đông đúc, nhiều tài xế dễ mắc các lỗi vi phạm giao thông qua hệ thống camera phạt nguội được phủ rộng trên cả nước hiện nay.

Dưới đây là một số lỗi phạt nguội tài xế thường mắc phải trong dịp lễ:

Chạy quá tốc độ

Nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, nhiều tài xế có thói quen chạy quá tốc độ quy định. Thực tế, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, biển báo giới hạn tốc độ thường thay đổi liên tục, nếu không chú ý quan sát, người lái rất dễ bỏ sót hoặc không kịp giảm tốc đúng quy định, từ đó dẫn đến vi phạm.

Tài xế nên chạy đúng tốc độ để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh ẢNH: CHÍ TÂM

Theo điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu vi phạm trong khoảng 10 - 20 km/giờ, mức xử phạt nâng lên 4 - 6 triệu đồng kèm theo trừ 2 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Với hành vi vượt quá tốc độ 20 - 35 km/giờ, người lái phải chịu mức phạt 6 - 8 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng nhất là chạy quá 35 km/giờ, mức phạt sẽ từ 12 - 14 triệu đồng và tài xế bị trừ 6 điểm GPLX.

Vi phạm nồng độ cồn

Các buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay sum họp gia đình trong kỳ nghỉ thường khó tránh khỏi việc dùng rượu bia. Không ít người sau khi uống vẫn tự tin cầm lái vì cho rằng "chỉ uống ít" hoặc "vẫn còn đủ tỉnh táo". Tuy nhiên, việc đánh giá sai tác động của cồn trong máu là nguyên nhân khiến nhiều tài xế mắc lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô có thể bị phạt đến 40 triệu đồng ẢNH: TN

Nghị định 168 quy định rõ ba khung xử phạt đối với người điều khiển ô tô có nồng độ cồn. Nếu nồng độ chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở, mức phạt 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên bằng lái.

Trường hợp nồng độ cồn vượt 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở, người lái bị phạt 18 - 20 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái xe. Nếu vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,4 mg/lít khí thở, mức phạt tăng lên 30 - 40 triệu đồng, đồng thời tài xế bị tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng.

Di chuyển không đúng làn đường, phần đường quy định

Khi đường sá đông đúc, nhiều tài xế vì nôn nóng muốn vượt xe phía trước đã đánh lái lấn sang làn ngược chiều hoặc cho xe chạy đè lên vạch vàng nét liền. Không ít trường hợp khác, tài xế chủ quan đi vào làn không dành cho loại xe của mình trên quốc lộ và đường liên tỉnh. Những tình huống đi sai phần đường, làn đường theo quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Lỗi lấn làn có thể bị phạt đến 6 triệu và trừ 2 điểm bằng lái xe ẢNH: TN

Căn cứ điểm b, khoản 5, điều 6 của Nghị định 168, người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, dù là làn cùng chiều hay ngược chiều, sẽ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Đây là mức phạt khá nặng, thể hiện sự siết chặt của cơ quan quản lý nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.