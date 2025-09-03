Ứng dụng AI vào ô tô, tính năng nào người dùng hài lòng nhất?

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày, từ những chiếc điện thoại trong túi đến những dịch vụ chúng ta sử dụng hàng ngày. Ngành công nghiệp ô tô cũng không ngoại lệ, các tính năng do AI điều khiển hiện đang định hình cách người dùng tương tác với xe hơi. Nghiên cứu mới đây của JD Power phát hiện ra rằng trong khi một số tính năng ứng dụng AI được người dùng đón nhận nồng nhiệt, vẫn còn nhiều tính năng khác cần được cải thiện.

Là một phần trong nghiên cứu mở rộng thường niên về Chỉ số Trải nghiệm Công nghệ ô tô tại Mỹ (TXI), JD Power đã xem xét 7 công nghệ ứng dụng AI đang được các nhà sản xuất trang bị trên ô tô. Trong số đó, một trong những thành công rõ ràng nhất là hệ thống điều hòa thông minh, tự động quản lý hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí để cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang được các nhà sản xuất ô tô chạy đua áp dụng vào các mẫu mã mới nhằm nâng cao tiện nghi, trải nghiệm cho người dùng Ảnh: Carscoop

Hệ thống điều hòa và camera xóa điểm mù ứng dụng AI nhận được người dùng hài lòng nhất

Nghiên cứu của JD Power cho thấy chủ sở hữu ô tô sử dụng các hệ thống liên quan đến điều hòa ứng dụng AI chỉ gặp ít hơn 6,3 sự cố trên 100 xe (PP100), một sự cải thiện đáng kể so với trước đây. Các hệ thống này cũng cung cấp một giải pháp thay thế rất cần thiết cho các xe đã chuyển việc cài đặt thiết lập các thông số điều hòa sang menu trên màn hình cảm ứng thay vì nút bấm vật lý. Nghiên cứu rộng hơn của JD Power cũng chứng minh rằng hệ thống điều hòa thông minh hiện đang cải thiện cả điểm số chất lượng lẫn sự hài lòng của khách hàng.

Các hệ thống khác ứng dụng AI cũng đang cho thấy nhiều triển vọng, chẳng hạn như hệ thống đánh lửa thông minh và chế độ tùy chọn của người lái. Hệ thống mua sắm và thanh toán trên xe cũng thu hút sự chú ý, với 62% chủ xe bày tỏ sự quan tâm. Cho đến nay, các ứng dụng phổ biến nhất là thanh toán chi phí tiếp nhiên liệu, sạc điện, phí cầu đường, đỗ xe. Các thiết kế trước đây thường khiến người dùng gặp khó khăn với menu rườm rà và ứng dụng hạn chế.

Theo nghiên cứu, thế hệ tiếp theo có thể thành công nếu các nhà sản xuất ô tô tập trung vào những giao dịch mua hàng đơn giản, nhanh chóng gắn liền trực tiếp với trải nghiệm lái xe.

Các hệ thống khác ứng dụng AI cũng đang cho thấy nhiều triển vọng, chẳng hạn như hệ thống đánh lửa thông minh và chế độ tùy chọn của người lái Ảnh: B.H

Tuy nhiên, camera hạn chế điểm mù lại là một trong những công nghệ được đánh giá cao nhất, với 93% tài xế cho biết họ sử dụng thường xuyên và 74% muốn trang bị tính năng này cho chiếc xe tiếp theo. Các mẫu xe được trang bị camera hạn chế điểm mù cũng có xu hướng bán chạy hơn so với những mẫu không có, cho thấy công nghệ này đã trở nên giá trị như thế nào.

Ngược lại, một số tính năng công nghệ ứng dụng AI khác lại cần được cải thiện. JD Power kết luận rằng các chế độ rửa xe đang ngày càng phổ biến trên thị trường vẫn cần được cải thiện nhiều. Các mẫu xe này tự động chuẩn bị xe để rửa, nhưng không ít người dùng nhận thấy chế độ này thường bị ẩn trong hệ thống thông tin giải trí, và 38% chủ xe cho biết họ cần hướng dẫn sử dụng tốt hơn.

Tương tự, công nghệ nhận dạng vẫn gặp nhiều điểm nghẽn, chiếm tỷ lệ phát sinh vấn đề cao nhất trong nghiên cứu của JD Power. Chỉ riêng tính năng xác thực sinh trắc học đã đạt trung bình hơn 29 lỗi trên 100 xe, trong khi điều khiển không chạm hoặc giám sát trực tiếp người lái mỗi loại có hơn 19 lỗi.

Nhiều tính năng trên ô tô ứng dụng AI vẫn còn hạn chế, phát sinh nhiều lỗi trong quá trình sử dụng Ảnh: B.H

Bà Kathleen Rizk, Giám đốc Cấp cao về Đánh giá trải nghiệm người dùng và công nghệ tại JD Power, cho biết: "Công nghệ thông minh dường như không chỉ dự đoán nhu cầu của người lái mà còn giảm bớt khối lượng công việc và một số khó khăn mà người lái xe gặp phải với các hệ thống kỹ thuật số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là những công nghệ này hữu ích như thế nào và liệu nó có nâng cao trải nghiệm lái xe hay không".

Thương hiệu nào làm người dùng hài lòng nhất khi ứng dụng công nghệ AI vào ô tô?

Nghiên cứu của JD Power so sánh mức độ sử dụng công nghệ cũng như độ hài lòng của người dùng giữa các nhà sản xuất ô tô về. Trong đó, Genesis một lần nữa dẫn đầu, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp thương hiệu ô tô hạng sang của Hàn Quốc xếp ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Cadillac và Lincoln.

Genesis một lần nữa dẫn đầu mức độ hài lòng của khách hàng với những trải nghiệm công nghệ trên ô tô Nguồn: JD Power

Điểm số hài lòng trung bình ở phân khúc ô tô hạng sang được nâng lên 671 điểm, bao gồm cả Tesla và Rivian, nhưng cả hai đều bị loại khỏi bảng xếp hạng do không đáp ứng được tiêu chí đánh giá của nghiên cứu.

Ở phân khúc ô tô phổ thông, Hyundai đạt điểm cao nhất về tính đổi mới, tiếp theo là KIA, Mitsubishi Nguồn: JD Power

Trong khi ở phân khúc ô tô phổ thông, Hyundai đạt điểm cao nhất về tính đổi mới, tiếp theo là KIA và có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là Mitsubishi. Tất cả đều xếp trên GMC, MINI và Toyota. Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng, các thương hiệu thuộc Stellantis như Jeep, Ram và Chrysler xếp cuối bảng, trong khi Jaguar giữ vị trí thấp nhất trong số các thương hiệu ô tô hạng sang.