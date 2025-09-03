Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Ứng dụng AI vào ô tô, tính năng nào người dùng hài lòng nhất?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/09/2025 11:45 GMT+7

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang được các nhà sản xuất ô tô chạy đua áp dụng vào các mẫu mã mới nhằm nâng cao tiện nghi, trải nghiệm cho người dùng, trong đó một số tính năng như camera xóa điểm mù, hệ thống điều hòa tiện ích mua sắm… được người dùng đánh giá cao.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày, từ những chiếc điện thoại trong túi đến những dịch vụ chúng ta sử dụng hàng ngày. Ngành công nghiệp ô tô cũng không ngoại lệ, các tính năng do AI điều khiển hiện đang định hình cách người dùng tương tác với xe hơi. Nghiên cứu mới đây của JD Power phát hiện ra rằng trong khi một số tính năng ứng dụng AI được người dùng đón nhận nồng nhiệt, vẫn còn nhiều tính năng khác cần được cải thiện.

Là một phần trong nghiên cứu mở rộng thường niên về Chỉ số Trải nghiệm Công nghệ ô tô tại Mỹ (TXI), JD Power đã xem xét 7 công nghệ ứng dụng AI đang được các nhà sản xuất trang bị trên ô tô. Trong số đó, một trong những thành công rõ ràng nhất là hệ thống điều hòa thông minh, tự động quản lý hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí để cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Các hãng xe ứng dụng AI vào ô tô nâng cao trải nghiệm người dùng - Ảnh 1.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang được các nhà sản xuất ô tô chạy đua áp dụng vào các mẫu mã mới nhằm nâng cao tiện nghi, trải nghiệm cho người dùng

Ảnh: Carscoop

Hệ thống điều hòa và camera xóa điểm mù ứng dụng AI nhận được người dùng hài lòng nhất

Nghiên cứu của JD Power cho thấy chủ sở hữu ô tô sử dụng các hệ thống liên quan đến điều hòa ứng dụng AI chỉ gặp ít hơn 6,3 sự cố trên 100 xe (PP100), một sự cải thiện đáng kể so với trước đây. Các hệ thống này cũng cung cấp một giải pháp thay thế rất cần thiết cho các xe đã chuyển việc cài đặt thiết lập các thông số điều hòa sang menu trên màn hình cảm ứng thay vì nút bấm vật lý. Nghiên cứu rộng hơn của JD Power cũng chứng minh rằng hệ thống điều hòa thông minh hiện đang cải thiện cả điểm số chất lượng lẫn sự hài lòng của khách hàng.

Các hệ thống khác ứng dụng AI cũng đang cho thấy nhiều triển vọng, chẳng hạn như hệ thống đánh lửa thông minh và chế độ tùy chọn của người lái. Hệ thống mua sắm và thanh toán trên xe cũng thu hút sự chú ý, với 62% chủ xe bày tỏ sự quan tâm. Cho đến nay, các ứng dụng phổ biến nhất là thanh toán chi phí tiếp nhiên liệu, sạc điện, phí cầu đường, đỗ xe. Các thiết kế trước đây thường khiến người dùng gặp khó khăn với menu rườm rà và ứng dụng hạn chế.

Theo nghiên cứu, thế hệ tiếp theo có thể thành công nếu các nhà sản xuất ô tô tập trung vào những giao dịch mua hàng đơn giản, nhanh chóng gắn liền trực tiếp với trải nghiệm lái xe.

Các hãng xe ứng dụng AI vào ô tô nâng cao trải nghiệm người dùng - Ảnh 2.

Các hệ thống khác ứng dụng AI cũng đang cho thấy nhiều triển vọng, chẳng hạn như hệ thống đánh lửa thông minh và chế độ tùy chọn của người lái

Ảnh: B.H

Tuy nhiên, camera hạn chế điểm mù lại là một trong những công nghệ được đánh giá cao nhất, với 93% tài xế cho biết họ sử dụng thường xuyên và 74% muốn trang bị tính năng này cho chiếc xe tiếp theo. Các mẫu xe được trang bị camera hạn chế điểm mù cũng có xu hướng bán chạy hơn so với những mẫu không có, cho thấy công nghệ này đã trở nên giá trị như thế nào.

Ngược lại, một số tính năng công nghệ ứng dụng AI khác lại cần được cải thiện. JD Power kết luận rằng các chế độ rửa xe đang ngày càng phổ biến trên thị trường vẫn cần được cải thiện nhiều. Các mẫu xe này tự động chuẩn bị xe để rửa, nhưng không ít người dùng nhận thấy chế độ này thường bị ẩn trong hệ thống thông tin giải trí, và 38% chủ xe cho biết họ cần hướng dẫn sử dụng tốt hơn.

Tương tự, công nghệ nhận dạng vẫn gặp nhiều điểm nghẽn, chiếm tỷ lệ phát sinh vấn đề cao nhất trong nghiên cứu của JD Power. Chỉ riêng tính năng xác thực sinh trắc học đã đạt trung bình hơn 29 lỗi trên 100 xe, trong khi điều khiển không chạm hoặc giám sát trực tiếp người lái mỗi loại có hơn 19 lỗi.

Các hãng xe ứng dụng AI vào ô tô nâng cao trải nghiệm người dùng - Ảnh 3.

Nhiều tính năng trên ô tô ứng dụng AI vẫn còn hạn chế, phát sinh nhiều lỗi trong quá trình sử dụng

Ảnh: B.H

Bà Kathleen Rizk, Giám đốc Cấp cao về Đánh giá trải nghiệm người dùng và công nghệ tại JD Power, cho biết: "Công nghệ thông minh dường như không chỉ dự đoán nhu cầu của người lái mà còn giảm bớt khối lượng công việc và một số khó khăn mà người lái xe gặp phải với các hệ thống kỹ thuật số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là những công nghệ này hữu ích như thế nào và liệu nó có nâng cao trải nghiệm lái xe hay không".

Thương hiệu nào làm người dùng hài lòng nhất khi ứng dụng công nghệ AI vào ô tô?

Nghiên cứu của JD Power so sánh mức độ sử dụng công nghệ cũng như độ hài lòng của người dùng giữa các nhà sản xuất ô tô về. Trong đó, Genesis một lần nữa dẫn đầu, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp thương hiệu ô tô hạng sang của Hàn Quốc xếp ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Cadillac và Lincoln.

Các hãng xe ứng dụng AI vào ô tô nâng cao trải nghiệm người dùng - Ảnh 4.

Genesis một lần nữa dẫn đầu mức độ hài lòng của khách hàng với những trải nghiệm công nghệ trên ô tô

Nguồn: JD Power

Điểm số hài lòng trung bình ở phân khúc ô tô hạng sang được nâng lên 671 điểm, bao gồm cả Tesla và Rivian, nhưng cả hai đều bị loại khỏi bảng xếp hạng do không đáp ứng được tiêu chí đánh giá của nghiên cứu.

Các hãng xe ứng dụng AI vào ô tô nâng cao trải nghiệm người dùng - Ảnh 5.

Ở phân khúc ô tô phổ thông, Hyundai đạt điểm cao nhất về tính đổi mới, tiếp theo là KIA, Mitsubishi

Nguồn: JD Power

Trong khi ở phân khúc ô tô phổ thông, Hyundai đạt điểm cao nhất về tính đổi mới, tiếp theo là KIA và có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là Mitsubishi. Tất cả đều xếp trên GMC, MINI và Toyota. Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng, các thương hiệu thuộc Stellantis như Jeep, Ram và Chrysler xếp cuối bảng, trong khi Jaguar giữ vị trí thấp nhất trong số các thương hiệu ô tô hạng sang.

Tin liên quan

10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính đến năm 2024: Ai dẫn đầu?

10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính đến năm 2024: Ai dẫn đầu?

Các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản, Mỹ tiếp tục chứng tỏ được vị thế, tuy nhiên sự phát triển của công nghệ cùng cuộc đua điện hóa đang tạo động lực cho sự "trỗi dậy" của các hãng xe Trung Quốc chen chân vào top 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Hyundai cho rằng: 'Không còn ai muốn mua ô tô số sàn nữa'

Hyundai giải thích về chi tiết thiết kế ‘không giống ai’ trên Elantra 2021

Khám phá thêm chủ đề

xe ứng dụng AI thị trường ô tô công nghệ ô tô điều hoà ô tô camera giám sát điểm mù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận