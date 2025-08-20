Trúng số nhờ mua vé theo biển số xe trên đường đi làm

Người đàn ông may mắn đã mua loại vé có 5 chữ số ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MARYLAND LOTTERY

Tờ Miami Herald ngày 20.8 đưa tin một người đàn ông tại bang Maryland (Mỹ) vừa trúng giải 200.000 USD (5,26 tỉ đồng) khi mua vé số dựa trên biển số của một chiếc xe tải nhìn thấy trên đường đi làm.

Công ty xổ số Maryland cho biết người đàn ông sống tại hạt St. Mary này có nhiều thời gian để chú ý đến mọi thứ khi phải lái xe hơn 110 km đi làm. Gần đây, ông dừng đèn đỏ và việc "tình cờ chú ý" một biển số xe giúp ông trúng số.

"Tôi đang lái xe đi làm và dừng đèn đỏ thì chú ý biển số 19363 của một chiếc xe tải", theo thông cáo của công ty dẫn lại lời kể của người đàn ông may mắn. Danh tính của người này chưa được tiết lộ.

Sau đó, ông dùng con số trên để mua các vé số xổ vào tối 6.8 và trưa 7.8 tại một cửa hàng rượu ở khu vực Loveville (hạt St. Mary). Khi dò số sau phiên xổ ngày 7.8, ông nói rằng "con số đó trông rất quen". Kết quả là con số này giúp ông trúng 200.000 USD.

"Tôi đã thở hổn hển. Tôi rất hạnh phúc", ông kể lại giây phút biết mình trúng số. Ông sẽ nghỉ hưu sau một năm nữa nên có ý định dùng số tiền may mắn để sửa lại nhà cửa. Đây là ngôi nhà của cha mẹ để lại và cũng là nơi ông trải qua thời thơ ấu.

Ngoài ra, người trúng giải còn chia sẻ ý định ăn mừng trước mắt. "Ồ, tôi sẽ đi mua một cái bánh cua", ông cho biết sau khi lãnh giải tại trụ sở công ty xổ số trên tại thành phố Baltimore.

Ông cho biết mình có ý định tiếp tục mua vé số theo cách trên, chờ đến khi một con số thu hút sự chú ý của mình. Ông cho biết mình từng mua vé số theo cách đó và suýt trúng.