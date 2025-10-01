Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

9 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
01/10/2025 07:24 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 1.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, sau đợt mưa lớn, 9 tỉnh đang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ trên nhiều sông ở miền Bắc tiếp tục dâng cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10 khiến nhiều địa phương đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt diện rộng.

9 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn- Ảnh 1.

Vụ sạt lở đất sau mưa lớn xảy ra trong ngày 30.9 tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang khiến 4 người mất tích

ẢNH: ĐỖ TÚ

Lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 30.9 đến 4 giờ ngày 1.10, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng Nơi (Sơn La) là 119,2 mm; Yên Thế (Lào Cai) 158,8 mm; Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 192,4 mm; Đa Phúc (Phú Thọ) 211,4 mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 231 mm; Tri Phương (Cao Bằng) 146 mm; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 143,8 mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 179,8 mm.

Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo sáng nay các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Thanh Hóa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Nghệ An có lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 9 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Lũ nhiều sông tiếp tục dâng cao sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận đến sáng nay 1.10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) vẫn đang lên.

Mực nước 1 giờ sáng nay trên sông Thao tại trạm Yên Bái là  33,69 m, trên báo động 3 là 1,69 m; trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 24,46 m, trên báo động 2 là 0,46 m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam là 6,10 m, dưới báo động 3 là 0,20 m.

Dự báo từ ngày 1 - 2.10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông La xấp xỉ mức báo động 2.

Lũ trên các sông dâng cao do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 nguy cơ gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất nguy cơ xảy ra ở vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Dự báo thời tiết Hà Nội còn mưa lớn xối xả kéo dài đến chiều tối nay 30.9. Lũ trên sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh, nhiều xã, phường ven sông Hà Nội sẽ ngập lụt trong 2 - 3 ngày tới.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Ngập lụt lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận