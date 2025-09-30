Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Phan Hậu
Phan Hậu
30/09/2025 15:44 GMT+7

Dự báo thời tiết Hà Nội còn mưa lớn xối xả kéo dài đến chiều tối nay 30.9. Lũ trên sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh, nhiều xã, phường ven sông Hà Nội sẽ ngập lụt trong 2 - 3 ngày tới.

Trưa nay 30.9, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập lụt sâu hơn buổi sáng khi trời tiếp tục có mưa lớn xối xả do vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa giông ở nhiều khu vực nội thành.

Lúc 11 giờ cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết tại Hà Nội ghi nhận vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Láng, Giảng Võ...

Mưa lớn xối xả đến chiều tối nay, nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Quý Đức (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập nước sau trận mưa lớn trưa 30.9

ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, trong khoảng từ 11 - 16 giờ cùng ngày, các phường, xã nói trên, khu vực lân cận thuộc nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Ghi nhận tại Hà Nội trong trưa và đầu giờ chiều nay, mưa lớn xối xả vẫn trút nước xuống địa bàn các phường: Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy... khiến nhiều tuyến đường, tuyến phố bị ngập sâu hơn so với thời điểm sáng nay. 

Tại đường Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... đã ghi nhận có những điểm ngập sâu tới 0,3 - 0,4 m.

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

17 xã, phường Hà Nội ngập trong 2 - 3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, mực nước sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh. Lúc 12 giờ ngày 30.9, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,53 m, trên báo động 2 là 0,03 m. Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,16 m, dưới báo động 2 khoảng 0,04 m 

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích ở mức trên báo động 3.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Bùi, sông Tích.

Cụ thể, trên lưu vực sông Bùi, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở các xã, phường: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phù Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn...

Trên lưu vực sông Tích, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở các xã, phường: Ba Vì, Thạch Thất, Phú Thọ, Đoài Phương, Hạ Bằng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú...

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, thời gian ngập lụt ở các xã, phường do nước sông dâng cao có thể kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mưa lớn còn kéo dài đến chiều và tối nay, sau đó giảm dần. Ngoài ra, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10, lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. 

Các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, một số nơi có lượng mưa lớn, trên 200 mm.

Tin liên quan

Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), chiều nay 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn, hàng trăm phương tiện mắc kẹt, chết máy giữa đường.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Nội ngập thời tiết Hà Nội hà nội thời tiết ngập lụt Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận