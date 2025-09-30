Cảnh báo nhiều xã, phường Hà Nội ngập kéo dài, mưa lớn đến chiều tối nay

Trưa nay 30.9, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập lụt sâu hơn buổi sáng khi trời tiếp tục có mưa lớn xối xả do vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa giông ở nhiều khu vực nội thành.

Lúc 11 giờ cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết tại Hà Nội ghi nhận vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Láng, Giảng Võ...



Đường Nguyễn Quý Đức (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập nước sau trận mưa lớn trưa 30.9 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, trong khoảng từ 11 - 16 giờ cùng ngày, các phường, xã nói trên, khu vực lân cận thuộc nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ghi nhận tại Hà Nội trong trưa và đầu giờ chiều nay, mưa lớn xối xả vẫn trút nước xuống địa bàn các phường: Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy... khiến nhiều tuyến đường, tuyến phố bị ngập sâu hơn so với thời điểm sáng nay.

Tại đường Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... đã ghi nhận có những điểm ngập sâu tới 0,3 - 0,4 m.

Hà Nội ngập sau bão số 10 (bão Bualoi): ‘9 năm mới ngập lên mức này’

17 xã, phường Hà Nội ngập trong 2 - 3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, mực nước sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh. Lúc 12 giờ ngày 30.9, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,53 m, trên báo động 2 là 0,03 m. Mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,16 m, dưới báo động 2 khoảng 0,04 m

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích ở mức trên báo động 3.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Bùi, sông Tích.

Cụ thể, trên lưu vực sông Bùi, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở các xã, phường: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phù Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn...

Trên lưu vực sông Tích, nguy cơ ngập lụt xảy ra ở các xã, phường: Ba Vì, Thạch Thất, Phú Thọ, Đoài Phương, Hạ Bằng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú...

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, thời gian ngập lụt ở các xã, phường do nước sông dâng cao có thể kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mưa lớn còn kéo dài đến chiều và tối nay, sau đó giảm dần. Ngoài ra, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10, lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, một số nơi có lượng mưa lớn, trên 200 mm.