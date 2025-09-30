Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Đình Huy - Nguyễn Trường
30/09/2025 14:20 GMT+7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), chiều nay 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn, hàng trăm phương tiện mắc kẹt, chết máy giữa đường.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào trưa 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như QL70, Đại lộ Thăng Long, Tây Sơn, Thái Hà, Phạm Hùng... chìm trong biển nước do mưa lớn. Trong ảnh là khu vực cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại khu vực ngã tư Thái Hà - Tây Sơn - Chùa Bộc, nước ngập sâu từ 30 - 50 cm, có đoạn 70 - 80 cm khiến người dân không thể đi qua, hàng trăm xe máy mắc kẹt dưới gầm cầu vượt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân mắc kẹt ở gầm cầu vượt Thái Hà

ẢNH: ĐÌNH HUY

Một số người đi qua đoạn ngập sâu khiến xe bị chết máy

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều đoạn ngập qua bánh xe và gần tới bụng người

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội mưa lớn, ngập trên diện rộng

Người dân hỗ trợ di chuyển xe ô tô bị chết máy

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân địa phương cho biết, đây là trận ngập "lịch sử" ở phố Tây Sơn trong vòng 10 năm trở lại đây

ẢNH: ĐÌNH HUY

Học sinh lội qua điểm ngập để đến trường

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn ở Hà Nội là do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 10) kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000 m

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khu vực ngã 3 Duy Tân - Phạm Hùng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Mênh mông biển nước ở đường Phạm Hùng, đoạn gần cầu vượt Mai Dịch. Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng nên lực lượng chức năng đã phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra QL32.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhân viên công ty thoát nước Hà Nội ứng trực tại các khu vực bị ngập

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Nhiều tuyến phố ngập sâu, người Hà Nội đi vào đại lộ 'né' điểm úng ngập

Nhiều tuyến phố ngập sâu, người Hà Nội đi vào đại lộ 'né' điểm úng ngập

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), tính đến 9 giờ ngày 30.9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn bị ngập sâu nên nhiều người đi vào đại lộ Thăng Long 'né' điểm úng ngập.

hà nội ngập mưa lớn bão số 10
