Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Người dân mắc kẹt ở gầm cầu vượt Thái Hà
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nhiều đoạn ngập qua bánh xe và gần tới bụng người
ẢNH: ĐÌNH HUY
Hà Nội mưa lớn, ngập trên diện rộng
Mênh mông biển nước ở đường Phạm Hùng, đoạn gần cầu vượt Mai Dịch. Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng nên lực lượng chức năng đã phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra QL32.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Nhân viên công ty thoát nước Hà Nội ứng trực tại các khu vực bị ngập
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Bình luận (0)