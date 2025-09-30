Đường phố Hà Nội ngập sâu nửa mét, hàng loạt xe mắc kẹt

Mênh mông biển nước ở đường Phạm Hùng, đoạn gần cầu vượt Mai Dịch. Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng nên lực lượng chức năng đã phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra QL32.