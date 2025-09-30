4 người trong gia đình mất tích do sạt lở đất ở Tuyên Quang

Khoảng 8 giờ 30 sáng nay 30.9, tại Km18 QL34, đoạn qua thôn Bắc Bìu, xã Ngọc Đường (trước đây thuộc xã Yên Định, H.Bắc Mê), xe khách chở 15 người (gồm cả lái xe) lưu thông theo hướng Bắc Mê - Hà Giang khi đi qua cầu tràn đã bất ngờ bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Người dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Lũng Cú nỗ lực tìm kiếm gia đình mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú

ẢNH: ĐỖ TÚ

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền và lực lượng quân sự xã Ngọc Đường đã có mặt kịp thời, tổ chức sơ tán toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn. Hiện, chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp để đưa xe khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mực nước lũ chảy qua khu vực cầu tràn tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 sáng, tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú xảy ra vụ sạt lở làm cuốn trôi ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò, sinh năm 1982; gia đình gồm 7 nhân khẩu.

Trong đó, có 4 người mất tích, gồm anh Vàng Chá Sò, chị Hầu Thị Dính (1980); Vàng Xuân Hoa (2003); Vàng Minh Hải (2004).

Hiện chính quyền địa phương đã có mặt để nắm bắt tình hình và hỗ trợ gia đình tìm kiếm người mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú kịp thời hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú ẢNH: ĐỖ TÚ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người, tài sản.

Ngoài 4 người mất tích kể trên, hoàn lưu bão số 10 đã khiến 277 nhà ngập, trong đó sập hoàn toàn 5 nhà, tập trung ở các xã Nà Hang, Chiêm Hóa; cơ sở vật chất tại 9 điểm trường bị hư hỏng; trên 200 ha ngô, lúa bị ngập...

Ngoài ra, nhiều công trình điện, thủy lợi bị phá hủy. Mực nước lũ trên sông Gâm, sông Lô tiếp tục lên với biên độ 4 - 7 m, tại Bắc Mê đạt đỉnh ở mức trên báo động 3 từ 0,5 - 1 m, sau xuống chậm.

Khu vực trung tâm xã Chiêm Hóa nước dâng cao, ngập một số hộ dân ẢNH: ĐỖ TÚ

Tại Na Hang và Chiêm Hoá đạt đỉnh ở trên mức báo động 3 từ 3 - 6 m. Trên sông Lô tại Tuyên Quang khả năng ở mức trên báo động 2 đến báo động 3.

Lũ trên sông Lô, sông Gâm lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông với độ sâu ngập phổ biến từ 3 - 5 m, thượng lưu và hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang có nơi trên 7 m (thời gian, độ sâu ngập phụ thuộc vào lưu lượng và thời gian mở cửa xả lũ của thủy điện Tuyên Quang).

Nguy cơ gây sạt lở các khu vực ven sông, bờ và bãi sông đặc biệt là nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất kém ổn định.

Trên địa bàn các xã Yên Sơn, Nhữ Khê và P.Mỹ Lâm xảy ra ngập lụt với độ sâu ngập phổ biến 1 - 3 m, có nơi trên 4 m, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của các vùng dân cư ven sông, giao thông thủy, công trình khai thác nước mặt, công trình đê điều, nhà bè và lồng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông suối.