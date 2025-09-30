21 người chết, 23 người mất tích trong mưa bão số 10

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, báo cáo từ các địa phương: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng ghi nhận thêm nhiều thiệt hại trong mưa bão số 10.

Tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa) ngổn ngang sau bão số 10 ẢNH: MINH HẢI

Các địa phương thống kê có 21 người chết. Trong đó, tại Cao Bằng, 2 người chết do lũ và sạt lở đất. Sơn La có 1 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 1 người chết do sạt lở đất. Hưng Yên có 2 người chết do giông, lốc. Ninh Bình 9 người chết do giông, lốc. Nghệ An có 1 người chết do đuối nước. TP.Huế có 1 người chết do bị nước cuốn trôi. Thanh Hóa có 2 người chết do cây đổ và sập nhà. Hà Tĩnh có 1 người chết do bị ngã khi sửa nhà. Đà Nẵng có 1 người chết do lũ cuốn.

Đến 11 giờ trưa nay, số người mất tích tăng lên 23 người (Cao Bằng 3 người, Tuyên Quang 4 người, Sơn La 1 người, Thanh Hóa 3 người, Quảng Trị 12 người). Ngoài ra, tại Gia Lai có 8 ngư dân mất liên lạc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Thống kê ở các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị có 81 nhà bị sập, đổ. Trên 128.681 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái tập trung ở Quảng Trị, TP.Huế, Ninh Bình, Hưng Yên... Trong đó, Hà Tĩnh có nhiều nhà bị hư hỏng, tốc mái nhất với 84.580 nhà; Nghệ An 37.182 nhà. Mưa lũ bão số 10 làm ngập lụt 8.378 nhà ở các tỉnh: Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Vẫn còn hàng triệu hộ dân mất điện sau bão số 10

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn, lũ trong cơn bão số 10 gây thiệt nặng nề cho sản xuất nông nghiệp với 22.687 ha lúa và hoa màu bị ngập; gây ra 11 sự cố đê điều; trên 7.260 ha thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại.

Gió bão và giông lốc làm gãy đổ 5.661 cột điện, khiến hàng triệu hộ gia đình mất điện. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến chiều 29.9, có khoảng 3,4 triệu khách hàng ở miền Bắc, miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Ngay sau cơn bão đi qua,Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung huy động khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện đến các tỉnh miền Trung hỗ trợ khôi phục hệ thống điện.

Đến 7 giờ sáng nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục cấp điện trở cho gần 1,83 triệu khách hàng (đạt hơn 50%); Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp điện trở lại cho hơn 695.000 khách hàng (đạt 94%) trong tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bão số 10.