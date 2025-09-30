Mưa lớn bão số 10 'nhấn chìm' nhiều phường ở Thái Nguyên

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều khu vực ở địa phương này có mưa lớn trong ngày 29 - 30.9.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu từ sáng 30.9 ẢNH: VIỆT BẮC

Theo thông tin quan trắc từ các trạm đo, lượng mưa tích lũy từ 13 giờ ngày 29.9 đến 8 giờ hôm nay nhiều nơi trên 100 mm.

Cụ thể, tại thôn Hoàng Nông (xã La Bằng) mưa 213 mm; thôn Mỹ Yên (xã Đại Từ) 182,4 mm; xã Phú Đình 141,6 mm; xã Yên Thịnh 129,4 mm… Các địa phương còn lại trong tỉnh Thái Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 50 - 80 mm.

Nhiều tuyến đường thành sông sau trận mưa lớn rạng sáng 30.9 ẢNH: FACEBOOK THÁI NGUYÊN NEWS

Dự báo trong hôm nay 30.9, địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 180 mm.

Ghi nhận tại các P.Phan Đình Phùng và P.Quyết Thắng, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 30.9 khiến nhiều khu vực dân cư, nhiều tuyến đường, phố ngập sâu.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên có nhiều điểm ngập sâu, xe máy không thể đi qua ẢNH: VIỆT BẮC

Tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, đường Lương Ngọc Quyến, sáng 30.9, xe máy đã không thể di chuyển qua. Nhiều ô tô khi cố vượt qua đoạn đường này cũng bị chết máy, phải chờ cứu hộ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh ghi nhận 15 ngôi nhà bị hư hỏng.

Trong đó, tại thôn Nà Deng, xã Trần Phú, chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp 3 hộ gia đình (12 người) ra khỏi khu vực nguy hiểm có sạt lở đất.

Cổng Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên ngập sâu trong sáng 30.9 ẢNH: FACEBOOK THÁI NGUYÊN NEWS

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 92 xã, phường; khuyến cáo các địa phương chủ động rà soát các điểm gây nghẽn dòng, các vị trí xung yếu, chủ động xây dựng các phương án ứng phó lũ quét, sạt lở đất.

Sau mưa lớn, lũ sông Cầu đang dâng cao, nguy cơ ngập lụt nhiều khu vực ven sông ở Thái Nguyên ẢNH: VIỆT BẮC

Trưa cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng phát tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Cầu đang dâng cao, nguy cơ gây ra ngập lụt ở nhiều xã, phường ở khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.