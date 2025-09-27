Gia Lai: Hơn 1.500 người dân bị cô lập do mưa lũ

Ngày 27.9, UBND xã Ia Pa cho biết, mưa lũ lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho ngầm tràn dẫn vào thôn Mơ Nang 2 thuộc xã này bị hư hại nặng. Nước lũ nhấn chìm con đường độc đạo vào thôn, có chỗ ngập sâu đến 1,5 m đã khiến cho 340 hộ dân với 1.500 nhân khẩu ở đây đã bị cô lập, toàn bộ học sinh không thể đến trường.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nước vẫn đang từ thượng nguồn đổ về, chảy rất xiết khiến việc đi lại bằng xuồng máy cũng rất khó khăn. Trước đó, ngầm tràn đã bị lũ cuốn hàng chục mét, gây hư hại nặng. Lực lượng chức năng đã gia cố bằng bê tông, rọ đá… nhưng những ngày gần đây, do mưa to, lũ lớn khiến ngầm tràn tiếp tục hư hại nặng. Ngầm bị lũ cuốn, chia cắt dẫn đến đời sống người dân ở đây bị ảnh hưởng, đảo lộn.

Ngầm tràn bị lũ dữ cuốn trôi khiến 1.500 dân bị cô lập ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước tình hình này, chính quyền xã đã có chỉ đạo khẩn lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu ngầm tràn, tuyệt đối không cho người dân qua lại để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Đối với nhu yếu phẩm, người bệnh cần cấp cứu…, xã đã chuẩn bị phương án để xử lý khi cần thiết. Anh Kpă Trân, Trưởng thôn Mơ Nang 2, lo lắng: "Bốn ngày nay, bà con trong thôn hoàn toàn không thể đi ra ngoài. Không ai ra chợ mua nhu yếu phẩm, người bệnh cũng không thể đưa đến trạm y tế hay bệnh viện, học sinh thì buộc phải nghỉ học".

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện khắc phục nhưng chưa có hiệu quả ẢNH: TRẦN HIẾU

Sáng 27.9, chính quyền xã Ia Pa (Gia Lai) đã huy động hơn 30 người cùng máy móc khắc phục tạm đoạn đường qua ngầm tràn. Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, nói: "Xã đã nhiều lần khắc phục nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, toàn bộ ngầm tràn lại hỏng nặng. Đây là vấn đề cấp bách, xã đã báo cáo và đề nghị tỉnh sớm có dự án đầu tư xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân".

Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 được đầu tư xây dựng từ năm 2009, nối liền thôn Mơ Nang 2 với trung tâm xã Ia Pa. Do địa thế thấp nên ngầm tràn thường bị ngập sâu mỗi khi có mưa lớn, lũ thượng nguồn đổ về.

