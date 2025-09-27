Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cấp cứu ngư dân Gia Lai bị chấn thương cột sống tại bệnh xá đảo Trường Sa

Bá Duy
Bá Duy
27/09/2025 15:06 GMT+7

Ngư dân tỉnh Gia Lai bị liệt tứ chi sau tai nạn trên tàu cá được bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp và điều trị tích cực.

Ngày 27.9, bệnh xá đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết, đêm 26.9, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp cho ngư dân Nguyễn Trung Tín (33 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai). Bệnh nhân là ngư dân tàu cá BĐ 92529 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Tín bị ngã đập vùng mặt xuống nền cứng của tàu và có biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào sơ cứu tại bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, huyết áp 120/80 mmHg, nhịp tim 93 lần/phút. Tuy nhiên, bệnh nhân có triệu chứng liệt cơ tứ chi, rối loạn cảm giác toàn thân, bí tiểu.

Cấp cứu ngư dân Gia Lai bị chấn thương tại bệnh xá đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân

ẢNH: N.A

Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống, tủy sống cổ, dập tủy cổ ngang C4-C5, phù tủy cổ do tai nạn. Bệnh nhân cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nặng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Đội ngũ y bác sĩ triển khai phác đồ điều trị gồm truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, kháng sinh, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, yếu liệt tứ chi.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ. Đây là một trong những ca cấp cứu khẩn cấp điển hình thể hiện vai trò quan trọng của bệnh xá đảo Trường Sa trong việc bảo vệ sức khỏe ngư dân hoạt động trên vùng biển xa.

