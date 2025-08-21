Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị bỏng mắt

Bá Duy
Bá Duy
21/08/2025 18:35 GMT+7

Một ngư dân Quảng Ngãi bị bỏng mắt nặng do nổ bình ắc quy được Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời.

Ngày 21.8, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị thương do nổ bình ắc quy. Nạn nhân là anh Nguyễn Thưởng (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNg 94695TS.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.8, trong lúc sạc bình ắc quy trên tàu cá, anh Thưởng bất ngờ gặp sự cố khi bình ắc quy phát nổ, gây bỏng mắt nặng. Lúc 12 giờ 20 phút ngày 21.8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng đau rát dữ dội, mắt đỏ ngầu, chảy nhiều nước mắt và khó nhìn.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị bỏng mắt - Ảnh 1.

Các y, bác sĩ tại Bệnh xá Trường Sa đang cấp cứu cho bệnh nhân

ẢNH: V.T

Ngay lập tức, đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh xá nhanh chóng thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương giác mạc, kết mạc hai mắt do nổ bình ắc quy, có nguy cơ suy giảm thị lực nghiêm trọng. Ngay lập tức, bệnh nhân được rửa mắt bằng dung dịch NaCl 0,9%, sử dụng thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau và theo dõi sát sao. Hiện sức khỏe của anh Thưởng đã ổn định.

Một lần nữa, việc cấp cứu kịp thời của Bệnh xá đảo Trường Sa không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân mà còn khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng quân y nơi tuyến đầu. Sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ tại đảo Trường Sa đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, vươn khơi, đồng thời góp phần khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều 6.8, trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, cùng lúc đưa 3 bệnh nhân (BN) nặng từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

