Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng ở Hà Nội, 12 tỉnh nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết ngày 30.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn sau bão số 10.

Nhiều xã, phường ở 12 tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Tại Hà Nội trong sáng nay, khu vực trung tâm và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30 - 50 mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1 - 0,3 m, có nơi ngập sâu hơn. Dự báo thời gian ngập khoảng 20 - 30 phút, có nơi ngập lâu hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 29.9 và rạng sáng 30.9, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Lượng mưa đo được trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 29.9 - 4 giờ ngày 30.9) nhiều khu vực các tỉnh Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó, lượng mưa đo tại Tà Si Láng (Lào Cai) lên tới 409 mm; tại Mường Do (Sơn La) là 325 mm; tại Lao Chải (Tuyên Quang) là 216,2 mm; tại Vạn Mai (Phú Thọ) là 389 mm; tại Mỹ Yên (Thái Nguyên) là 216,8 mm; tại Hồng An (Cao Bằng) là 245,6 mm; tại Nhân Lý (Lạng Sơn) là 191,6 mm; tại Đèo Hạ My (Bắc Ninh) là 231,2 mm; tại Đồng Tâm (Quảng Ninh) là 152,6 mm; tại Xuân Khánh (Thanh Hóa) là 411,4 mm; tại Khe Bố (Nghệ An) là 243,4 mm; tại hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) là 162,2 mm.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo hôm nay, các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có lượng mưa từ 20 - 50 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay hàng trăm xã, phường tại 12 tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 còn kéo dài hết ngày hôm nay, dự báo từ ngày mai 1.10, mưa giảm dần. Tuy nhiên, vùng núi các tỉnh phía bắc vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 1 - 2 ngày tới.