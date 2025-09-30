Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

19 người chết, 13 người mất tích trong bão số 10

Phan Hậu
Phan Hậu
30/09/2025 05:55 GMT+7

Bộ NN-MT cho biết cập nhật thiệt hại bão số 10 đến 19 giờ ngày 29.9, các địa phương ghi nhận có 19 người chết...

Hơn 44.000 nhà dân hư hỏng, tốc mái

Bộ NN-MT cho biết cập nhật thiệt hại bão số 10 đến 19 giờ ngày 29.9, các địa phương ghi nhận có 19 người chết (Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; TP.Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn); 13 người mất tích (Sơn La 1 người; Quảng Trị 12 người); 82 người bị thương (Lào Cai 2 người, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 24, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 9, TP.Huế 1 người). Gia Lai có 8 người mất liên lạc trên biển đang được cơ quan chức năng xác minh.

Gió bão, mưa lớn đã làm 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái. Trong đó Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 42.963 ngôi nhà, Quảng Trị 393 và Huế 91 ngôi nhà... Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có 824 nhà bị ngập lụt.

19 Người chết bão số 10 và thiệt hại nặng nề trên cả nước - Ảnh 1.

Người dân thất thần nhìn nhà cửa sau trận lốc xoáy chỉ còn là đống đổ nát

ẢNH: MINH HẢI

Mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp với 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; trên 1.338 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Mưa bão kéo dài hết ngày 30.9

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 di chuyển rất nhanh, trung bình lên tới 30 - 35 km/giờ, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường. Ngoài ra, hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, vùng gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị; nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị là vùng tâm bão gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa trở vào đến TP.Huế, có nơi mưa trên 500 mm đã làm xuất hiện cùng lúc nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm như: lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, ngập lụt xảy ra trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Trung tâm cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10, mưa rào, giông xảy ra còn kéo dài hết ngày 30.9. Dự báo khu vực có khả năng xảy mưa lớn là các tỉnh phía đông và đồng bằng Bắc bộ; khu vực trung du và miền núi phía bắc, gồm các tỉnh: Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Ngay cả khi hết mưa, vùng núi và trung du phía bắc vẫn còn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 1 - 2 ngày tới.

