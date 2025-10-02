Đêm mai bão số 11 vào Biển Đông, Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 11 đi vào Biển Đông trong đêm ngày 3.10, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong những ngày tới.

Dự báo đêm mai 3.10, Biển Đông sẽ đón cơn bão số 11 ẢNH: VNDMS

Đây là cơn bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines. 2 giờ sáng nay 2.10, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 129,0 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 1 giờ ngày mai 3.10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tâm bão ở vị trí khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 124,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), cường độ bão mạnh lên cấp 8, giật cấp 10. Trong đêm mai, bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4 - 6.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 11

Chiều 1.10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 11 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo từ ngày 5 - 7.10, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.