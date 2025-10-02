Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đêm mai bão số 11 vào Biển Đông, Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
02/10/2025 07:52 GMT+7

Dự báo trong khoảng đêm mai, cơn bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 11 đi vào Biển Đông trong đêm ngày 3.10, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong những ngày tới. 

Đêm mai bão số 11 vào Biển Đông, Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ mưa lớn - Ảnh 1.

Dự báo đêm mai 3.10, Biển Đông sẽ đón cơn bão số 11

ẢNH: VNDMS

Đây là cơn bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines. 2 giờ sáng nay 2.10, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 129,0 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 1 giờ ngày mai 3.10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tâm bão ở vị trí khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 124,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), cường độ bão mạnh lên cấp 8, giật cấp 10. Trong đêm mai, bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4 - 6.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 11

Chiều 1.10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương  duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 11 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo từ ngày 5 - 7.10, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tin liên quan

Sắp có bão số 11, khả năng vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng 2 - 3 ngày tới, cơn bão ở Philippines sẽ đi vào Biển Đông thành bão số 11. Khả năng cao bão đi vào Vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 11 Biển Đông áp thấp nhiệt đới Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận