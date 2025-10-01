Hà Nội lại sắp mưa lớn, có tái diễn ngập lụt?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc vừa phát tin cảnh báo, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết Hà Nội cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Thanh Oai, Bình Minh.

Hà Nội vẫn có nguy cơ ngập lụt trở lại khi mây đối lưu đang phát triển mạnh sẽ gây mưa lớn trưa và chiều nay ẢNH: PHAN HẬU

Dự báo vùng mây đối lưu này có xu hướng mở rộng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, các khu vực Thanh Oanh, Bình Minh có mưa rào và giông.

Sau đó, vùng mưa giông sẽ mở rộng sang khu vực Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông và các phường nội thành khác của Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, ngày 30.9, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã có mưa lớn do các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, gây ngập lụt diện rộng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, lượng mưa từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 30.9 các nơi phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi lớn hơn như Kim Anh 229,8 mm; Định Công 161,2 mm; Phú Thượng 140,6 mm; Sóc Sơn 138,0 mm, Đông Anh 123,4 mm; Đại Thanh 118,3 mm...

Do ảnh hưởng của hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000 m, dự báo trong ngày 1.10, Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; nguy cơ xảy ra mưa giông cường suất lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn sẽ làm quá tải hệ thống thoát nước, nguy cơ gây ngập úng các khu dân cư, khu đô thị, vùng trũng thấp và ách tắc giao thông do ngập lụt đường.

Trong trận mưa lớn ngày 30.9, Hà Nội có 85 điểm ngập lụt, đến sáng nay vẫn còn 25 điểm ngập lụt, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt.