Sắp có bão số 11, khả năng vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 1.10, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bản đồ đường đi của bão số 11 ẢNH: NCHMDF

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 131,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng 10 giờ ngày 2.10, bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 128,3 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km.

Trong những giờ tiếp theo, bão tiếp tục mạnh lên và áp sát đảo Luzon. Khoảng 10 giờ ngày 3.10, bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông đảo Luzon.

Bão số 11 khả năng xuất hiện trong 2 - 3 ngày tới

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30 km, đi vào Biển Đông thành cơn bão số 11 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, khoảng 2 - 3 ngày tới, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 11 di chuyển khá nhanh theo hướng tây tây bắc và hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng dần và có thể đạt cường độ cực đại cấp 11 - 12 trên Biển Đông. Khả năng cao bão đi vào Vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão số 11, từ ngày 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5 m, biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4 - 6.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước tình hình mưa, lũ, ngập lụt tại các địa phương thuộc khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang có diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để tập trung vào công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai, Cục Khí tượng thủy văn hoãn việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành khí tượng thủy văn vào ngày 3.10.



