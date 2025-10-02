Đi ngược vào vùng lũ giúp đỡ người dân

Chiều 1.10, lực lượng công an, chính quyền địa phương và Đội 116 vẫn lênh đênh trên thuyền giữa cánh đồng mênh mông nước rộng gần 20 ha ở xã Thắng Lợi (H.Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) để tìm kiếm một nạn nhân mất tích ở vùng lũ. Thiếu tá Trần Mạnh Cường, Trưởng công an xã Thắng Lợi, chia sẻ: "Chúng tôi ghi nhận sự giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện, trong đó có Đội 116 đã tiếp tế thức ăn, chuyển người dân đến vùng an toàn và phối hợp để sớm tìm ra người mất tích".

Đi ngược vào vùng lũ lụt

Những ngày qua, người dân khắp nơi hướng về đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (bão Bualoi) cảm thấy ấm lòng khi biết có nhiều nhóm thiện nguyện đi ngược vào vùng lũ lụt.

Lực lượng công an xã Thắng Lợi giúp đỡ người dân trong vùng lũ Ảnh: NVCC

Trong đó, anh Nhâm Quang Văn (43 tuổi), Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 từ Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) cùng các thành viên ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa… đã có mặt ở vùng lũ từ ngày 29.9 để hỗ trợ người dân địa phương. Đội 116 có khoảng 40 người, chia làm 4 tổ phối hợp với chính quyền địa phương xuyên đêm hỗ trợ đưa khoảng gần 200 người già, neo đơn, các hộ dân có nhà bị ngập sâu… đến một trường tiểu học trong xã trú tạm. Sau đó, đội tiếp tế thức ăn, nước uống và cùng cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích.

"Chúng tôi tiếp nhận thông tin của người dân qua đường dây nóng của đội và thông tin trên mạng xã hội. Các anh em thay ca cho nhau, liên tục hỗ trợ mọi người không ngừng nghỉ kể cả đêm khuya. Có những lúc đội không thể nghe hết các cuộc điện thoại", anh Văn chia sẻ với PV Thanh Niên sáng 1.10 khi vừa thay ca cho thành viên khác tiếp tục công việc.

Đội 116 và phối hợp địa phương tìm nạn nhân mất tích chiều 1.10 Ảnh: NVCC

Đội 116 chuyên tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đường thủy miễn phí với thành viên là những người có kinh nghiệm, nhiều lần xông pha đến các vùng lũ trong 5 năm qua. "Chúng tôi di chuyển vào những đoạn đường có nhiều cọc tre, cây gỗ… vì nước dâng cao che khuất nên

2 trong 4 chiếc ca nô của đội bị thủng. Về lực lượng thì thành viên đội luôn sẵn sàng, nhưng hiện tại thiếu phương tiện nên chúng tôi chỉ biết làm hết sức mình. Chúng tôi đang rất cần thêm ca nô để giúp bà con được nhiều hơn", anh Văn chia sẻ.

Tạm gác công việc, hướng về đồng bào

Theo thiếu tá Trần Mạnh Cường, khi lũ về, xã Thắng Lợi có khoảng 800 hộ dân bị cô lập. Đến trưa 1.10, mưa ngớt, nắng lên và nước có dấu hiệu rút chậm, dự tính trong 1 - 2 ngày tới bà con vẫn cần sự giúp đỡ. Trước tình hình này, anh Đỗ Tiến Thao (37 tuổi), đội trưởng đội xe 0 đồng Thanh Hóa, cho biết hiện nhóm đang đến khu vực xã Nông Cống để tiếp tế cho bà con. Nước lũ ở khu vực này rút chậm và tình hình mưa lớn tiếp tục xuất hiện nên mọi người rất lo lắng. Bà con ở đây vẫn đang bị cô lập, những ai có sức thì cố gắng ra khu vực bên ngoài và tiếp cận được các đội tình nguyện để lấy thức ăn.

Nhóm của anh Thao đang tiến về xã Nông Cống, Thanh Hóa Ảnh: NVCC

"Với người già và trẻ nhỏ, chúng tôi cố gắng đưa đến những vị trí an toàn để lo cơm nước cho họ ở thời điểm này. Những người ở lại được các thành viên ném áo phao, nếu nước dâng cao thì họ sẽ bơi qua nhà hàng xóm", anh Thao cho hay.

Những ngày trước khi nước lũ chưa dâng cao, anh Thao cùng các thành viên trong đội đến những khu vực mưa bão chở bệnh nhân đến bệnh viện, cơ sở y tế và chở người dân đến khu vực an toàn. Nhiều người khác chuẩn bị thêm đồ ăn, nước uống để bà con không bị đói và khát.

"Những ngày bão lũ, chúng tôi tạm gác công việc để hỗ trợ bà con trong khả năng của mình. Đội dùng xe bán tải, xe cứu thương… chung tay cứu trợ, san sẻ khó khăn cho người dân. Hiện tôi đang bốc hàng gồm có mì tôm, nước, lương khô, sữa… để chở vào vùng ngập lụt", anh Thao nói.