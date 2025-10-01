Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa còn chìm trong biển nước

Đến ngày 1.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngày 1.10, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn có mưa lớn, nước các sông đều dâng cao gây tràn đê và đã làm cho hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Đặc biệt, nước các sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày lên trên mức báo động 3 gây ra ngập diện rộng ở các xã Nông Cống, Kim Tân.
