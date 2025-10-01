Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa còn chìm trong biển nước

Minh Hải
Minh Hải
01/10/2025 15:04 GMT+7

Đến ngày 1.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 15.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngày 1.10, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn có mưa lớn, nước các sông đều dâng cao gây tràn đê và đã làm cho hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Đặc biệt, nước các sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày lên trên mức báo động 3 gây ra ngập diện rộng ở các xã Nông Cống, Kim Tân.

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 1.

Nước sông Bưởi tại xã Kim Tân (Thanh Hóa) sáng 1.10 lên mức 14,33 m, vượt mức báo động 3 là 2,33 m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập hơn 1.800 nhà dân

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 2.

Nhiều người dân xã Kim Tân phải sơ tán lên bờ đê để lánh nạn do nhà bị ngập sâu từ 1 - 2 m, có nhiều vị trí ngập sâu hơn 2 m

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 3.

Tính đến sáng 1.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập nước do mưa, lũ ảnh hưởng từ bão số 10

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 4.

Các xã có số lượng lớn nhà dân bị ngập là Nông Cống, Kim Tân, Quý Lộc, Thạch Bình, Trung Chính, Tiên Trang

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 5.

Hai bà cháu ở xã Nông Cống ngồi trên cầu thang ngóng chờ nước rút

ẢNH: MINH HẢI

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 6.

Nông Cống là xã có số lượng nhà ngập nhiều nhất, với hơn 3.200 nhà bị ngập từ tối ngày 29.9 đến trưa 1.10 nước vẫn chưa rút hết

ẢNH: MINH HẢI

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 7.

Nhiều nơi ở Thanh Hóa mưa lũ gây ngập nhà từ ngày 29.9 khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 8.

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân, không để người dân đói, khát

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 9.

Người dân vùng ngập lụt ở Thanh Hóa đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhu yếu phẩm

ẢNH: MINH HẢI

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 10.

Tính đến sáng 1.10, ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão xảy ra tại Thanh Hóa đã làm 5 người chết, 6 người bị thương; hơn 1.400 ngôi nhà (không kể nhà bị ngập) bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất đá, lũ quét

ẢNH: PHÚC NGƯ

Hơn 15 . 000 Nhà dân ở thanh hóa chìm trong biển nước do mưa lũ - Ảnh 11.

Ngày 1.10, mưa vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguy cơ ngập lụt lan rộng rất cao

ẢNH: PHÚC NGƯ

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

 

Hơn 4.000 nhà dân ở Thanh Hóa đang bị ngập sâu trong lũ

Hơn 4.000 nhà dân ở Thanh Hóa đang bị ngập sâu trong lũ

Hơn 4.000 nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa đang bị ngập sâu, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trong khi nước ở khu vực hạ lưu nhiều sông lớn tiếp tục dâng cao.

Xem thêm bình luận