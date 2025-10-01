Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa còn chìm trong biển nước

Ngày 1.10, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn có mưa lớn, nước các sông đều dâng cao gây tràn đê và đã làm cho hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Đặc biệt, nước các sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày lên trên mức báo động 3 gây ra ngập diện rộng ở các xã Nông Cống, Kim Tân.

Nước sông Bưởi tại xã Kim Tân (Thanh Hóa) sáng 1.10 lên mức 14,33 m, vượt mức báo động 3 là 2,33 m, vượt đỉnh lũ năm 2007, gây ngập hơn 1.800 nhà dân ẢNH: PHÚC NGƯ

Nhiều người dân xã Kim Tân phải sơ tán lên bờ đê để lánh nạn do nhà bị ngập sâu từ 1 - 2 m, có nhiều vị trí ngập sâu hơn 2 m ẢNH: PHÚC NGƯ

Tính đến sáng 1.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập nước do mưa, lũ ảnh hưởng từ bão số 10 ẢNH: PHÚC NGƯ

Các xã có số lượng lớn nhà dân bị ngập là Nông Cống, Kim Tân, Quý Lộc, Thạch Bình, Trung Chính, Tiên Trang ẢNH: PHÚC NGƯ

Hai bà cháu ở xã Nông Cống ngồi trên cầu thang ngóng chờ nước rút ẢNH: MINH HẢI

Nông Cống là xã có số lượng nhà ngập nhiều nhất, với hơn 3.200 nhà bị ngập từ tối ngày 29.9 đến trưa 1.10 nước vẫn chưa rút hết ẢNH: MINH HẢI

Nhiều nơi ở Thanh Hóa mưa lũ gây ngập nhà từ ngày 29.9 khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn ẢNH: PHÚC NGƯ

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân, không để người dân đói, khát ẢNH: PHÚC NGƯ

Người dân vùng ngập lụt ở Thanh Hóa đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhu yếu phẩm ẢNH: MINH HẢI

Tính đến sáng 1.10, ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão xảy ra tại Thanh Hóa đã làm 5 người chết, 6 người bị thương; hơn 1.400 ngôi nhà (không kể nhà bị ngập) bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất đá, lũ quét ẢNH: PHÚC NGƯ

Ngày 1.10, mưa vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguy cơ ngập lụt lan rộng rất cao ẢNH: PHÚC NGƯ