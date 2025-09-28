Sáng 28.9, phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại khu vực biển Cửa Việt (xã Cửa Việt, Quảng Trị), tại đây hàng trăm chiến sĩ công an, biên phòng đang ra sức cứu nạn cho 2 tàu cá gặp nạn khi đang trên đường vào bờ neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Bão số 10: Khẩn cấp cứu hộ 2 tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị, còn 3 người mất tích

Một thuyền viên được đưa về bờ an toàn và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng nay, hai tàu cá mang số hiệu Bà Rịa Vũng Tàu gồm BV-4670 TS và BV-0042 TS, với tổng 11 thuyền viên đang trên đường vào trú bão tại khu neo đậu Cửa Việt đã gặp nạn. Vụ việc khiến 1 tàu cá bị chìm cách bờ 0,9 hải lý, 1 tàu bị vỡ mạn sau đó bị sóng đánh dạt vào bờ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu và đưa 8 thuyền viên vào bờ thành công (trong đó có 1 người tự bơi vào bờ), 3 người còn lại sau khi thuyền bị chìm đã nhảy xuống biển, 1 người đang đu bám vào một phao số 0, 2 người còn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Theo trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết đơn vị đang ra sức khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn 3 thuyền viên còn mất tích trên biển.

Hiện tại trên khu vực biên Cửa Việt đang có mưa to, gió cùng sóng lớn gây cản trở cho việc tìm kiếm cứu nạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hiện tại đã có 8 thuyền viên được đưa vào bờ và cấp cứu tại bệnh viện, 3 người khác còn đang mắc kẹt trên biển, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm, đưa 3 người còn lại vào bờ trước khi cơn bão đổ bộ", trung tá Nguyễn Văn Anh nói.

Tại hiện trường, khu vực biển có gió to, sóng lớn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn bị cản trở. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.



