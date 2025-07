Vụ lật tàu Hạ Long: Nhiều người tình nguyện nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí

Những hành động nghĩa tình ấy không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn mang lại sự an ủi, tiếp thêm sức mạnh để các gia đình trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vượt qua những ngày đau buồn.

Tại khách sạn Green Suite (Quảng Ninh), anh Bùi Thanh Sơn (35 tuổi), nhân viên lễ tân, cho biết những ngày qua, nơi đây liên tục đón tiếp người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Dù công việc dày đặc, anh và các đồng nghiệp vẫn cố gắng hỗ trợ từng người một cách chu đáo nhất.

"Tất cả vì tinh thần tương thân tương ái. Những mất mát mà người nhà nạn nhân phải chịu quá lớn nên tôi và đồng nghiệp muốn chia sẻ phần nào nỗi đau của họ. Trong quá trình hỗ trợ, hình ảnh người thân lo lắng, cầm điện thoại nghe ngóng tình hình từng phút từng giây khiến tôi không thể quên. Qua đây, tôi mong được góp một phần nhỏ bé để xoa dịu nỗi đau của họ", anh Sơn nói.

Các bạn trẻ làm việc ở khách sạn tại Quảng Ninh những ngày nay tất bật nấu cơm, dọn phòng, hỗ trợ chỗ ở miễn phí để đón tiếp thân nhân các nạn nhân ẢNH: NVCC

Theo anh Sơn, những việc làm dù không lớn lao, nhưng lan tỏa sự ấm áp giữa những ngày u ám, mang lại chút an ủi cho những người đang chịu tang thương. "Có nhiều lúc tôi chứng kiến hình ảnh người thân nạn nhân ngồi lặng lẽ ở sảnh khách sạn với ánh mắt thất thần. Điều này khiến tôi thấy thương lắm và càng muốn quyết tâm hỗ trợ hết mình", anh Sơn nói.

Cùng chung tinh thần ấy, anh Nguyễn Thế Hiệp (36 tuổi), bếp trưởng, bày tỏ: "Là một người Việt Nam, khi đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn, tôi luôn đồng cảm và muốn chia sẻ. Dù chỉ là một chút tấm lòng, tôi hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của họ".

Mỗi suất cơm đều được chuẩn bị kỹ lưỡng ẢNH: NVCC

Trong quá trình hỗ trợ, anh Hiệp kể những khoảnh khắc làm anh xúc động và nhớ mãi là tiếng khóc, những ánh mắt thất thần tìm kiếm của thân nhân bị nạn, những cái chớp đèn của xe cứu thương không còi hú chở xác người bị nạn về bệnh viện, những cỗ quan tài xếp hàng chờ xác nạn nhân được đưa về. Bên cạnh đó còn là hình ảnh những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp sức cho những người nhà nạn nhân trong quá trình chờ đợi đội cứu hộ tìm kiếm người bị nạn.

"Những khoảnh khắc ấy khiến tôi không thể nào quên. Vì thế, trong lúc chuẩn bị các suất ăn, tôi và đồng nghiệp luôn cố gắng làm những món ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, hy vọng mang lại chút ấm áp và sức mạnh cho thân nhân nạn nhân trong những ngày chờ đợi đầy căng thẳng", anh Hiệp nói.

Anh Phạm Quang Trung (33 tuổi), làm việc tại nhà hàng, cũng tham gia hỗ trợ với tất cả tấm lòng. Anh tâm sự: "Trước tiên, tôi cảm thấy rất đau lòng và đồng cảm với thân nhân các nạn nhân. Khi nghĩ đến nỗi mất mát và sự hoang mang của họ, tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ. Dù không làm được gì lớn lao, nhưng công ty đã cho tôi cơ hội chuẩn bị những suất cơm từ thiện, dọn phòng để họ có chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi phép màu".

Anh Trung (thứ hai từ trái qua) cho biết những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi được thực hiện với tình thương, chúng trở thành nguồn an ủi lớn lao ẢNH: NVCC

"Sau khi chuẩn bị xong các suất cơm từ thiện và mang tới cho thân nhân, tôi gặp một anh thanh niên là con trai cả của một gia đình 4 người, khi cả bố mẹ và em gái của anh ấy đều gặp nạn trên con tàu. Khi tôi đưa suất cơm, anh ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói: "Cảm ơn em, nhờ có những người như em mà anh cảm thấy ấm lòng hơn". Lúc đó, tôi cũng rưng rưng nước mắt, thấu hiểu phần nào nỗi đau của anh", anh Trung nói.

Bà Trần Thị Tường Vy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch T&Y Group, cho biết khách sạn của công ty đã hỗ trợ hơn 350 suất ăn mang đi và các bữa ăn sáng, trưa, tối tại nhà hàng cho gia đình nạn nhân, tình nguyện viên và đội cứu hộ 116 từ đêm 19.7.

Bà Vy nói mỗi ngày, 15-16 phòng tại các khách sạn như The One Palace, Green Suites Hotel và nhà hàng Green được bố trí chu đáo cho thân nhân và đội cứu hộ. Các khách sạn này nằm ở khu du lịch Bãi Cháy, cách bệnh viện Bãi Cháy khoảng 2 km và cảng tàu gặp nạn hơn 1,5 km, thuận tiện cho việc di chuyển. Nhiều thân nhân từ Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh đã đến nhận người thân. Có đoàn đến lúc 3 giờ sáng. Bà Vy chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng sắp xếp để họ có nơi nghỉ ngơi sạch sẽ để họ có thể tập trung lo cho người thân của mình".

Những phần cơm chuẩn bị gửi trao cho gia đình nạn nhân, tình nguyện viên và đội cứu hộ 116 ẢNH: NVCC

Bà Vy kể: "Chiều 20.7, khi đang tiếp khách tại sảnh lễ tân, tôi thấy gần chục người từ thang máy bước ra, chờ taxi để đến nhà tang lễ nhận diện thi thể một nạn nhân nữ vừa được tìm thấy. Tôi trò chuyện với một bác lớn tuổi, bác bảo gia đình còn một người chưa tìm được. Bác nói chuyện mà nước mắt rưng rưng, tôi chỉ biết động viên bác giữ sức khỏe. Xe đến rồi nhưng bác vẫn cố nói lại rằng cám ơn khách sạn đã bố trí rất chu đáo, có thông tin gì sẽ báo lại. Nhưng sáng hôm sau gặp lại, bác bảo vẫn chưa có tin tức gì. Tôi rất xót xa".

Bà Vy cho biết thêm dù công ty đang bận rộn với lượng khách đông và công tác phòng chống bão, nhưng mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ. "Mấy hôm nay, anh em phải làm việc không ngừng, từ chuẩn bị cơm nước đến dọn dẹp phòng ốc, nhưng cứ có thông tin cần hỗ trợ là tất cả đều sẵn sàng, không kể ngày đêm. Mỗi người giúp một việc, mang những suất cơm ấm nóng để tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình nạn nhân. Mong cho các nạn nhân sớm về với gia đình", bà Vy nói và nhấn mạnh rằng, dù cơn bão đã qua, công ty vẫn tiếp tục nấu cơm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho đến khi tìm được hết người.